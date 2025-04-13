傳桃園罷團志工遭某國民黨議員威脅騷擾 在地人怒揭就是「他」！

桃園傳出罷團志工遭某國民黨籍市議員騷擾，揚言要對公民團體提告，讓志工感到害怕，包括陳雅倫在內多名民進黨議員獲悉情況後到場支援。（圖翻攝自陳雅倫Threads）

2025/04/13 18:09

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕針對國民黨立委的大罷免浪潮掀起，各地罷團紛紛開展第二階段連署工作之際，遭不理性民眾嗆聲、威脅的壯況也頻傳，今天（13日）桃園傳出罷團志工遭某國民黨籍市議員騷擾，揚言要對公民團體提告，讓志工感到害怕，多名民進黨議員獲悉情況後到場支援。後續不少在地網友指出，該名藍營議員就是詹江村。

綠營桃園市議員陳雅倫今天在Threads發文透露，「桃林鐵路志工遭到國民黨籍的桃園市議員騷擾，還揚言要對公民團體報警跟提告，讓志工們感到極度恐懼，我得知後趕快前往桃園區支援！到現場後，我親親握著志工及被嚇到的人民的手，因為那雙手一直顫抖著。『別怕、我們在。』雅倫、宗豪、秉宥議員、瓊慧助理、雅琳助理、魏筠助理，我們幾乎，是同一時間放下手邊工作趕赴現場的。」

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陳雅倫直言，「志工們都是自發性站出來守護家園的人，我們堅守民主、守護台灣的志工，不容被抹黑、被欺負！而國民黨的這些小動作，不會讓我們退縮，只會讓我們更加堅定罷免！」

政治工作者周軒今下午也轉發陳雅倫的貼文，「國民黨的某位桃園市議員，名字我不想提，跑去騷擾罷免志工，還揚言要對公民提告！志工被嚇得一直發抖，幸好民進黨桃園市議員們，陳雅倫、李宗豪、黃瓊慧 桃園觀察日記、魏筠，紛紛親自或是派人趕赴現場。新莊的林秉宥議員今天剛好來桃園支援物資，也在現場待命保護志工。看起來有人想要讓國民黨桃園立委全部被罷免。我們也會提供志工法律協助，做志工們的後盾！」

網友紛紛表示，「這才是用公權力迫害人民」、「不用太善良，直接公佈恐嚇的國民黨議員，不要手軟」、「我們一起保護志工，提告，絕不姑息」、「人民選出來的公職應該要福國利民，而不是讓公民感到害怕和恐懼！」、「國民黨惡僕欺主，現在不比國民黨兇，他們是沒有要給台灣人好臉色了」、「罷免國民黨叫他們重新學做人！」、「志工們辛苦了！」、「舔共舔得很誇張，恐嚇人民算什麼？」

還有不少在地民眾透露，「恐嚇罷團的就是詹江村」、「是前陣子說自己有中國身分證的詹江村吧」、「才看到第二段不用看後面就知道詹江村」、「議員明年不用選了」、「法院認證卡稱有痣的那個」、「今天經過附近有看到他，還有警察到場」、「為什麼不提名字，就是詹江村啦，這種議員更該公佈姓名！」

有民眾PO出詹江村在現場徘徊的畫面。（圖翻攝自周軒臉書留言區）

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