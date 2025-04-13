罷團連署站志工控干擾罷免 詹江村反控散布謠言提告

桃園市議員詹江村（左）被控干擾罷團連署，綠營議員李宗豪得知後到場。（擷取自Threads）

2025/04/13 17:29

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕國民黨桃園市議員詹江村被控今（13日）到罷團桃園區寶山路桃林鐵路連署站，企圖干擾志工進行罷免活動並要控告志工散布謠言，議員李宗豪、陳雅倫獲報趕抵現場處理，且要做志工們的後盾；詹江村回應，他並沒有干擾連署，是接獲民眾檢舉，罷團志工在現場散布不實謠言，他到現場蒐集相關證據，也已到分局提告違反選罷法。

李宗豪指出，第1選區立委牛煦庭罷免連署志工於桃林鐵路設置連署站，詹江村大約在今天下午1點30分左右到場，企圖干擾志工進行罷免活動，還嗆聲要告志工散播謠言，他得知後立即趕到現場，包括他內的幾位議員與助理等，都在現場安撫志工，並要志工們放心，若真的被告，將提供法律協助，當大家的後盾，而詹江村的出現也正說明這場罷免行動，是「反共護台」關鍵的一戰。

請繼續往下閱讀...

詹江村表示，連署站志工當時在現場散布不實謠言，聲稱立委陳玉珍提案要開放中國醫生來台，若開放中國醫生來台，將來台灣就會成立人體器官庫，這明顯就是造謠，現在正處於罷免期間，在連署站張貼文宣、對路人做不實宣講，試圖影響選舉結果，已違反選罷法。

詹江村強調，他是接到民眾檢舉有上述狀況，所以到現場進行蒐證，稍早他也到分局完成筆錄，對現場志工提告，他絕對不是到連署站去亂，也沒必要去亂，即使現場志工罵他是中國議員，他也沒有回嘴，純粹是到現場詢問志工，針對宣講內容有無相關證據，他也認同罷免、連署是人民的權利，但以不實言論影響選舉就已觸法。

議員詹江村強調，他是接獲民眾檢舉，指稱罷團志工散布不實謠言，他必須到現場蒐證後提告。（擷取自詹江村臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法