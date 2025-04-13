南投大罷免二階連署！「去游」破7成、「罷馬」進度曝

南投大罷免立委馬文君、游顥的二階連署，繼日前雙破萬份後，罷免游顥的「去游除垢」罷團，最新統計連署書已破1萬4000份，進度破7成。（「去游除垢」罷團提供）

2025/04/13 17:16

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投大罷免立委馬文君、游顥的二階連署，繼日前雙破萬份後，今再傳捷報，其中「去游」連署已破1萬4000份，進度破7成，「罷馬」則推進至1萬500份；發起罷免的公民團體表示，近期連署行動均進入街頭巷戰，盼讓更多民眾看清不適任的立委，一起為民主發聲。

罷免游顥的「去游除垢」罷團表示，本月初的清明連假，二階罷免連署書就達1萬份，近日在團隊的努力下，連署數量迅速攀升至1萬4000份，距離送件門檻1萬9833份愈來愈近，目前還差5833份，希望尚未連署的民眾可以站出來，已連署的則可邀請親友一同響應。

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罷免馬文君的「All罷馬」罷團則說，日前二階連署突破萬份，讓團隊士氣大為振奮，但後續連署因進入街頭巷戰，使得連署進度必須持續追趕，現階段至少已達1萬500份，之後還會持續清點連署書，由於離送件門檻1萬8622份還有段差距，團隊會持續努力，希望關心民主的南投鄉親可以踴躍響應，在連署的最後關頭再加把勁，力拚衝破二階門檻。

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