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    首頁　>　政治

    何仁傑涉共諜案收押 民進黨宜縣黨部開除黨籍

    吳釗燮前助理何仁傑涉共諜案被收押，民進黨宜蘭縣黨部（如圖）今天火速開除他的黨籍。（記者江志雄攝）

    吳釗燮前助理何仁傑涉共諜案被收押，民進黨宜蘭縣黨部（如圖）今天火速開除他的黨籍。（記者江志雄攝）

    2025/04/13 16:54

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕國安會秘書長吳釗燮任職外交部長期間的辦公室秘書何仁傑，昨因涉入共諜案被收押禁見。民進黨宜蘭縣黨部今天（13日）召開臨時執行委員會及評議委員會聯席會議，認定何仁傑行為嚴重損害民進黨聲譽，即刻開除他的黨籍。

    43歲的何仁傑是宜蘭縣人，東吳大學政治研究所畢業，2012年從民進黨宜蘭縣黨部宣誓加入民進黨，黨齡約13年，因為很少在地方上活動，連資深黨員都不認識他。何過去長期負責吳釗燮的行程安排，2016年民進黨重新執政，跟隨吳進入總統府。

    吳釗燮擔任外交部長任內，何仁傑涉嫌將機密資料洩漏給中共情治人員，台北地檢署依違反國安法向法院聲押獲准。民進黨宜蘭縣黨部今天召開臨時執行委員會及評議委員會聯席會議，對他作出開除黨籍處分。

    宜蘭縣黨部主委邱嘉進指出，根據檢調掌握的初步事證，何仁傑涉案內容與民進黨一貫主張的自由民主、人權法治核心價值相悖，為維護黨的紀律與形象，依法啟動黨紀程序。

    縣黨部評召謝燦輝強調，此事件雖為個別行為，卻已造成社會廣泛關注與不安，民進黨將持續配合調查，堅持依法辦理，以黨紀自清。

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