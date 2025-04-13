罷免陳超明、邱鎮軍宣講 沈伯洋呼籲：百萬公民站出來！

民進黨立委沈伯洋籲請百萬公民站出來。（記者彭健禮攝）

2025/04/13 16:55

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣公民團體「苗栗國罷免立委連線」推動罷免苗栗第一選區泛藍無黨籍立委陳超明、第二選區國民黨籍立委邱鎮軍進行第二階段連署，今（13）日在頭份市舉辦連署暨宣講活動。民進黨立委沈伯洋受邀出席，他說，台灣社會民主運動不是國會問題就是中國問題，但這次是國會加中國問題，呼籲百萬公民站出來，共同守護台灣。

沈伯洋指出，1990年的「野百合學運」，一開始只有10個人站出來，最後6000人加入，促成今日的國會定期改選；2008年，中國海協會會長陳雲林來台，學生集結抗議而有「野草莓運動」；2014年，「太陽花」衝入立法院，反對服貿協議，獲50萬人響應，都因一群人站出來，引領社會改變風潮。

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沈伯洋表示，台灣社會民主運動不是國會問題就是中國問題，但這次大罷免行動是因為國會加中國問題，且這次要罷免的35名立委，第二階段需要100萬份連署書，是不容易的事情，以他觀察，目前已有6、70萬公民站出來，還差一點，而各地都有公民罷免團體努力堅持，請大家成為罷團的後盾。

沈伯洋並舉例國民黨要修法中國配偶取得身分證6年改4年案，曾3度提案，顯見台灣國會親共人士推親中法案的積極，此法案一旦通過，「洗」人口成事實，台灣將步香港後塵。

沈伯洋直言，台灣面臨如此內憂外患，一旦罷免走不下去，台灣面臨的風暴，將不是過往30年可以想像，因此沒有放棄的空間，只要100萬人站出來，就可以扭轉局勢，將國會撥亂反正。

縣議員陳光軒、曾玟學及前客委會副主委周江杰也到場聲援，並由農村武裝青年、音樂人楊舒雅、陳永淘帶來現場音樂演出。知名網路直播主「四叉貓」也在現場進行實況轉播。

活動壓軸更由苗栗、花蓮兩地區領銜人進行「旗幟交換儀式」，並交付苗栗所收到的罷免傅崑萁連署書，象徵台灣各地公民串聯、共同行動，共同推動罷免守護台灣民主的決心。苗栗罷團表示，活動短短2小時，收集到200份連署書，下午志工團隊即兵分多路進行快閃連署，深入各地接觸民眾，持續推進民主行動的熱度。

苗栗罷團於2小時活動收集到200份連署書。（記者彭健禮攝）

苗栗縣公民團體「苗栗國罷免立委連線」推動罷免苗栗第一選區泛藍無黨籍立委陳超明、第二選區國民黨籍立委邱鎮軍，在頭份市舉辦連署暨宣講活動。（圖由苗栗國罷免立委連線提供）

苗栗、花蓮兩地區領銜人進行「旗幟交換儀式」，並交付苗栗所收到的罷免傅崑萁連署書，象徵台灣各地公民串聯、共同行動，共同推動罷免守護台灣民主的決心。（圖由苗栗國立委罷免連線提供）

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