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    高嘉瑜控北市活動只邀藍委！批蔣萬安「公器私用」 市府這麼說

    台北市長蔣萬安今下午出席在大安森林公園舉辦的「2025 台北開齋節活動」。（記者劉詠韻攝）

    台北市長蔣萬安今下午出席在大安森林公園舉辦的「2025 台北開齋節活動」。（記者劉詠韻攝）

    2025/04/13 16:59

    〔記者劉詠韻／台北報導〕民進黨前立委高嘉瑜今（13）日上午快閃東湖國小附近為罷免國民彥秀民團「港湖除銹」連署加油打氣，怒批台北市長蔣萬安一再利用市政資源護航藍營。對此，北市府發言人李政軒回應，行政院今天下午舉行政策說明會，但僅邀請民進黨祕書長林右昌、民進黨立委與閣揆同台，反問這樣是否等同利用公帑去支持罷免政治活動？

    「草包市長配上草包立委，是剛剛好的絕配。」高嘉瑜今指蔣萬安身為台北市大家長，面對台北市荒腔走板的立委如王鴻薇、李彥秀、徐巧芯等，卻一再透過市政資源違法護航，甚至很多台北市活動也只邀請藍委，未邀民進黨立委王世堅、吳沛憶及吳思瑤，認為蔣萬安根本「公器私用」。

    李政軒下午隨行出席台北市開齋節活動，接受媒體訪問時回應，中央執政黨今日下午舉辦一場政策說明會，邀來民進黨祕書長林右昌與行政院長卓榮泰同台，「這樣是否有政治不中立的疑慮，甚至看到也有議員一起喊罷免，這樣是否有用公帑去支持罷免這些政治活動？相信社會都會檢驗。」

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