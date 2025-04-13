經民連舉辦傅崐萁集團究責會 討伐顏寬恒、楊瓊瓔及江啟臣

民進黨市議員周永鴻表示，台北、花蓮深藍選區王鴻薇、傅昆萁等罷免連署都達標了，我們怎能讓楊瓊瓔孤單？我們不能輸。（民眾提供）

2025/04/13 16:29

〔記者歐素美／台中報導〕台灣公民陣線、台灣經濟民主連合，今天前進台中市豐原區在豐源飯店前舉辦「春季青鳥系列」傅崐萁集團究責會，一同究責三位台中毀憲亂政的中國國民黨立委顏寬恒（台中第二選區）、楊瓊瓔（台中第三選區）、江啟臣（台中第八選區）。民進黨市議員周永鴻表示，台北、花蓮深藍選區王鴻薇、傅崐萁等罷免連署都達標了，我們怎能讓楊瓊瓔孤單？我們不能輸。國民黨立委站在中共這一邊，美國關稅問題，藍委也要求要開放中國市場等，藍委不願與中國劃清界線，全部都應該被罷免，呼籲大家踴出來連署罷免藍委。

經民連智庫研究員柯嘉偉指出，顏寬恒與楊瓊瓔兩人，參與了絕大多數由傅崐萁集團主導、提出的濫權、亂台的民主倒退法案，幾乎每一項重大爭議的法案中都可見二人身影，堪稱無役不與，罪狀罄竹難書。兩人罔顧民意、無視憲法制度以及程序正當性，充分表現二人不尊重民主社會，將個人、政黨政治利益至於民意之上的態度。

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柯嘉偉說，楊、顏兩人在諸多亂台民主倒退法案中皆可見其足跡，例如被憲法法庭宣告違憲的《立法院職權行使法》修正案、《刑法》增訂藐視國會罪，二人皆連署參與；企圖使中天統媒復台、新聞台取得萬年執照之《衛星廣播電視法》修正案，也有連署參與；傅崐萁為了影響NCC人事組成，廢除交錯任期的過度條款，癱瘓NCC與通訊傳播監理業務停擺而提案的《國家通訊傳播委員會組織法》修正草案，還是有兩人的連署；違背轉型正義價值、使救國團之不當黨產排除於追討範圍外的《不當黨產條例政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》修正案，楊、顏兩人的連署依舊沒有缺席。

柯嘉偉接著說明，以違憲手段，破壞權力分立，破壞環境生態，強行要求建設的《環島高速鐵路建設特別條例》、《國道六號東延花蓮建設特別條例》以及《花東快速公路建設特別條例》，除了楊、顏兩人的身影，更令人遺憾的是，應當維持議事中立的副院長的江啟臣，也參與其中。

柯嘉偉說，罷免顏寬恒、楊瓊瓔與江啟臣，已不單是針對個別立委的政治評價，更是公民社會對於整體藍白亂政、擾亂國會秩序的強烈反擊。面對過去一年藍白無視憲法、民意、恣意妄為的種種行徑，公民社會已日益清楚其真實立場與目的，並以罷免作為反制手段。

經民連智庫研究員陳思妤也指出，我們值得更好的立委！行政院中部聯合服務中心便民服務因700萬元業務費被立法院刪到只剩7萬元，連油錢、水電費都付不出來。楊與顏都同意刪除99%行政院中部聯合服務中心的業務費，並刪除了打詐的預算，租金補貼也被凍結，若未解凍今年11月就沒錢補助，置人民於不顧。甚至國防預算在總預算中，國外餐旅費也遭無理的砍殺，因軍方無法派員出國受訓進修，會衝擊國軍的實力。

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