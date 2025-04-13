紐西蘭台灣友誼小組訪台 外交部：展現跨黨派對台支持

紐西蘭國會「跨黨派台灣友誼小組」訪問團抵台合影。（外交部提供）

2025/04/13 16:01

〔記者黃靖媗／台北報導〕紐西蘭國會「跨黨派台灣友誼小組」（All-Party Parliamentary Group on Taiwan）訪問團今（13）日至18日訪問台灣。外交部指出，訪團成員涵蓋紐西蘭朝野主要政黨，展現紐西蘭國會對台灣的跨黨派支持。

外交部指出，訪團一行包括首席團長國家黨大黨鞭史密斯（Stuart Smith）、共同團長勞工黨尤齊力（Tangi Utikere）、第一黨黨鞭暨司法委員會副主席艾布可（Jamie Arbuckle）、國家黨籍請願委員會副主席弗林明（Greg Fleming）、國家黨籍衛生委員會副主席坎貝爾（Hamish Campbell）、行動黨籍跨國議會交流特設委員會副主席洛克斯頓（Cameron Luxton），以及勞工黨議員懷特（Helen White）等7人，團員涵蓋紐西蘭朝野主要政黨，展現紐西蘭國會對台灣的跨黨派支持，外交部對其堅定友誼表達誠摯感謝。

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外交部說明，訪團在台期間將晉見總統賴清德、分別接受外交部長林佳龍及立法院長韓國瑜款宴，並拜會相關部會探討共同關切議題。

外交部表示，紐西蘭為印太區域重要友我國家，台灣與紐西蘭共享民主、自由與人權價值，並重視原住民權益，雙邊經貿在「臺紐經濟合作協定」（ANZTEC）架構下也不斷深化。

外交部表示，相信紐西蘭跨黨派國會議員此行來訪，有助於未來兩國在共享價值基礎上，進一步深化友好合作夥伴關係，攜手促進區域的民主、和平與繁榮。

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