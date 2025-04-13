桃市黨部新住民諮詢站揭牌 黃傅淑香：就近提供法律、生活服務

民進黨桃園市黨部新住民諮詢站13日揭牌，為民進黨第11個新住民諮詢站。（記者鄭淑婷攝）

2025/04/13 15:58

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕民進黨桃園市黨部新住民諮詢站今（13）日揭牌，主委黃傅淑香表示，即日起就近提供新住民法律諮詢、生活等相關服務，期盼讓大家順利融入生活，成為台灣的一份子。

新住民諮詢站由黃傅淑香、民進黨副秘書長何博文、民進黨新住民事務部主任羅美玲、立委林月琴、郭昱晴、張雅琳、王義川等人揭牌，現場有近百人與會，逾半數是新住民。

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黃傅淑香表示，新住民來台灣建立第2個家，普遍面臨語言、醫療、教育、就業等問題，去年中央通過新住民基本法，代表政府重視新住民權益，而她的女婿來自荷蘭，已在台灣居住近1年，很喜歡台灣的天氣、人情味及早餐店，鼓勵新住民朋友常來喝茶、聊天，市黨部將竭盡所能提供服務。

何博文提到，台灣因新住民移入而更加多元，新住民只是名稱，身分取得就是台灣人，感謝新住民願意來台灣孕育下一代，在美麗的土地上共同打拚；他轉述民進黨主席賴清德曾在新住民座談時鼓勵新住民，若擔任公職時不只要致力新住民政策，更要為全體台灣人一起努力，也提到近期發生少數中配武統言論引起撻伐，但相信多數新住民都是愛台灣的。

羅美玲表示，台灣非常多元，也因為新住民更美好，去年賴清德擔任黨主席後成立新住民部，各縣市陸續成立諮詢站，桃園是第11個，澎湖、金門皆已成立，接下來將到馬祖；她提到，桃園市黨部邀請新住民加入群組，並提供新住民政策、國會最新狀況等，因為台灣是大家第2個故鄉，大小事都要了解。

林月琴表示，新住民可透過諮詢站就近尋求解決生活問題，加入社群除了快速獲得資訊，還有假資訊澄清，期盼大家關心現在的政治氛圍，讓國會恢復正常；郭昱晴指出，桃園新住民人口為6都第2多，大家遠道而來落地生根，政府一定會好好照顧大家。

王義川表示，台灣是一個移民國家，過去長期被殖民，所以大家其實都是移民，要一起愛台灣，提醒新住民多使用諮詢站，有問題提出討論，就有機會獲得解決；張雅琳則說，新住民已是台灣的一部份，像是學校會舉辦越南美食、語言等活動，讓學生認識多元文化，她更提到目前國會有部分助理來自新住民家庭，表現也都十分優秀。

民進黨桃園市黨部新住民諮詢站13日揭牌，為民進黨第11個新住民諮詢站。（記者鄭淑婷攝）

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