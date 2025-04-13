為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    號召四罷二階連署 5台民主卡車再度出動前進大新竹

    民主卡車再度出動，5台卡車前進大新竹！網友許美華在臉書粉專公佈民主卡車帥照，並號召大家趕快來簽新竹四罷二階連署。（照片取自許美華臉書）

    民主卡車再度出動，5台卡車前進大新竹！網友許美華在臉書粉專公佈民主卡車帥照，並號召大家趕快來簽新竹四罷二階連署。（照片取自許美華臉書）

    2025/04/13 15:40

    〔記者洪美秀／新竹報導〕由網友響應出資贊助的民主卡車再度出動！網友許美華在臉書粉專發文提到，大新竹地區朋友快來看！民主卡車已再度出發前進大新竹，並感謝粉絲Hunting跟Loriane兩位贊助，強調是美華粉絲團課金，為新竹地區開出的第二台宣傳車，且接下來還有5台車會陸續趕到，為大新竹的二階繼續衝刺，號召大新竹民眾來二階連署，罷掉新竹市藍委鄭正鈐、涉貪停職市長高虹安和新竹縣的藍委林思銘及徐欣瑩。

    許美華發文提到，第一台車感謝林小姐支援，接下來，徐欣瑩新竹縣選區還會一次開出2台傳統宣傳車；新竹市4月下旬還有一台LED宣傳車，週末正在處理課金中。接下來，5台車援軍持續趕到，號召大家新竹二階加油，繼續衝。

    同時也號召大家今天下午在竹北市的竹筍公園也有公民宣講活動，現場也會有罷免明信片，號召大家到竹筍公園，為了愛台灣愛孩子，一起站出來二階罷免連署，且有機會收到一套8種圖案的罷免明信片。

    民主卡車再度出動，5台卡車前進大新竹！網友許美華在臉書粉專公佈民主卡車帥照，也號召大家到竹北竹筍公園連署，有機會獲得一套8張的罷免明信片。（照片取自許美華臉書）

    民主卡車再度出動，5台卡車前進大新竹！網友許美華在臉書粉專公佈民主卡車帥照，也號召大家到竹北竹筍公園連署，有機會獲得一套8張的罷免明信片。（照片取自許美華臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播