號召四罷二階連署 5台民主卡車再度出動前進大新竹

民主卡車再度出動，5台卡車前進大新竹！網友許美華在臉書粉專公佈民主卡車帥照，並號召大家趕快來簽新竹四罷二階連署。（照片取自許美華臉書）

2025/04/13 15:40

〔記者洪美秀／新竹報導〕由網友響應出資贊助的民主卡車再度出動！網友許美華在臉書粉專發文提到，大新竹地區朋友快來看！民主卡車已再度出發前進大新竹，並感謝粉絲Hunting跟Loriane兩位贊助，強調是美華粉絲團課金，為新竹地區開出的第二台宣傳車，且接下來還有5台車會陸續趕到，為大新竹的二階繼續衝刺，號召大新竹民眾來二階連署，罷掉新竹市藍委鄭正鈐、涉貪停職市長高虹安和新竹縣的藍委林思銘及徐欣瑩。

許美華發文提到，第一台車感謝林小姐支援，接下來，徐欣瑩新竹縣選區還會一次開出2台傳統宣傳車；新竹市4月下旬還有一台LED宣傳車，週末正在處理課金中。接下來，5台車援軍持續趕到，號召大家新竹二階加油，繼續衝。

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同時也號召大家今天下午在竹北市的竹筍公園也有公民宣講活動，現場也會有罷免明信片，號召大家到竹筍公園，為了愛台灣愛孩子，一起站出來二階罷免連署，且有機會收到一套8種圖案的罷免明信片。

民主卡車再度出動，5台卡車前進大新竹！網友許美華在臉書粉專公佈民主卡車帥照，也號召大家到竹北竹筍公園連署，有機會獲得一套8張的罷免明信片。（照片取自許美華臉書）

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