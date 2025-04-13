重返12強台灣冠軍球場 侯友宜：打造新北大巨蛋創造歷史

新北市長侯友宜（左）率團參訪東京巨蛋。（新北市政府提供）

2025/04/13 15:00

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市長侯友宜今（13）日率領市府團隊與新北市議會參訪東京巨蛋，期待藉由國際經驗，將優點納入新北大巨蛋規劃興建參考。侯友宜指出，幾個月前中華隊在東京巨蛋拿到12強冠軍創造歷史，他在台灣的大螢幕前見證這一刻，非常感動，相信新北大巨蛋興建完成後，台灣選手能在新北市創造歷史。

侯友宜與新北市議會議長蔣根煌、無黨團結聯盟總召蔡錦賢及隨行議員，由台灣三井不動產公司董事長久一康洋引導，參觀東京巨蛋內部、棒球殿堂博物館。參訪結束後與東京巨蛋株式會社會長北原義一進行對談，聚焦場館規劃、商業發展模式及場館多功能使用等面向。

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侯友宜強調，東京巨蛋已營運37年，是日本歷史悠久的巨蛋之一，東京巨蛋以棒球場為中心，周邊還有遊樂園、購物商城、博物館及飯店等，同時滿足觀賽、看演唱會、旅遊等不同需求，全年無休、複合型的多功能場館營運模式值得學習，藉著別人的經驗不斷地去做調整，讓未來籌劃場館設備更符合需求。

北原義一提到，台日交流頻繁且關係深厚，未來新北市在大巨蛋興建過程中，東京巨蛋非常願意提供幫助。東京巨蛋最初只有棒球比賽，但隨著音樂等需求增加，一顆巨蛋不夠使用，相信新北大巨蛋會刺激需求，提供民眾更多元的活動。

新北市體育局長洪玉玲指出，新北大巨蛋不只是一顆蛋的形式，而是一個未來園區的概念，將落實體育休閒娛樂的理念，除了辦理國、內外運動賽事，非賽季期間民眾也能進入參觀、遊憩，結合購物商場、餐廳、遊樂區等附屬設施，融入民眾生活，成為世界各地遊客到訪台灣必遊景點。

新北市長侯友宜參訪東京巨蛋，希望將國際成功經驗納入新北大巨蛋規劃興建。（新北市政府提供）

新北市長侯友宜參訪東京巨蛋，了解場館規劃、商業發展模式及場館多功能使用等面向。 （新北市政府提供）

新北市長侯友宜與新北市議會參訪東京巨蛋，並與東京巨蛋株式會社會長北原義一進行對談。 （新北市政府提供）

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