何仁傑涉共諜案收押 黃國昌嗆民進黨無恥要吳釗燮下台

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

2025/04/13 15:16

〔記者林哲遠／台北報導〕國安會秘書長吳釗燮任職外交部長期間的辦公室秘書何仁傑，昨因涉共諜案被收押禁見。民眾黨主席黃國昌今日表示，發生了這麼嚴重的國安醜聞，傷害國家外交利益，吳釗燮還能繼續擔任國安會秘書長嗎？還是說民進黨的標準也打算裝沒事，無恥到這種程度，讓人嘆為觀止，吳釗燮唯一能負政治責任的方式就是下台。

黃國昌在臉書發文指出，為了遮掩自己的貪腐無能，動輒無的放矢抹紅批評者為中共同路人的民進黨，最近從總統府、中央黨部，到綠委立法院辦公室，接連爆發共諜案，讓國人警覺原來綠營才真正是中共同路人的大本營。

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黃續指，昨天，由前外交部部長、現任國安會秘書長吳釗燮一路提拔，長年伴其左右的親信何仁傑，再因涉嫌共諜案而遭羈押禁見；面對心腹淪為共諜，吳釗燮只透過辦公室發表清描淡寫的聲明，對國家、人民，沒有表示任何歉意，更沒有展現任何擔當。

黃國昌認為，從2016民進黨完全執政後，吳釗燮就帶著何仁傑一路進出國安會、總統府、外交部。形同肩負國安、外交重責的吳釗燮，其一舉一動，長期全都暴露在中共的眼皮底下，還毫無自覺。難怪在其擔任外交部長6年，斷了8個邦交國，資訊屢屢在斷交前就被中共精準掌握。

他進一步質疑，如今發生了這麼嚴重的國安醜聞，傷害國家外交利益，吳釗燮還能繼續擔任國安會秘書長嗎，還是說民進黨的標準也打算裝沒事、等輿論風頭過，吳秘書長再轉頭繼續對社會說「匪諜就在你身邊」？這無恥到這種程度，讓人嘆為觀止。

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