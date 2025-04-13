收坐月子中心媽媽連署書 林志潔：不希望孩子有可能被強摘器官

罷免不是因為恨，而是因為愛！新竹雙罷免總部發言人林志潔提到，她已收到新竹某坐月子中心媽媽集體連署書的電話，肯定媽媽們為了新竹及台灣站出來連署。（林志潔提供）

2025/04/13 15:08

〔記者洪美秀／新竹報導〕近日因中國疑因強摘活體器官及嬰兒腎進行器官移植議題發酵，新竹雙罷總部發言人、陽明交大法律學者林志潔說，昨天在人民是頭家的宣講活動上，她提到罷免從來不是因為恨，而是因為愛，愛台灣及愛新竹，而且不希望我們的孩子有可能被強摘器官，而她今天就接到最特別的連署超人電話，是來自新竹某坐月子中心媽媽們的集體連署書。

林志潔也讚揚打這通電話的媽媽，稱媽媽們是光、是電，更是保護孩子，保護台灣的了不起的媽媽。並稱服務處的收件範圍已從工廠或診所醫院擴大到坐月子中心，而這次的大罷免要成功，就是因為罷免從來不是因為恨，而是因為愛，是為了救台灣及救新竹。號召新竹及全國民眾一起加入大罷免連署，沒有二階連署通過，就沒有三階的罷免同意投票。

請繼續往下閱讀...

林志潔說，新竹雙罷總部的二階連署情況沒有不好，但還需要大家勇敢站出來，因此不管是到府收件或是到工作地點及任何地點收件，服務處都會使命必達，號召大家站出來簽二階連署書，罷免賣台舔共的國民黨立委鄭正鈐及無心市政又涉貪停職的市長高虹安。

罷免不是因為恨，而是因為愛！新竹雙罷免總部發言人林志潔提到，她已收到新竹某坐月子中心媽媽集體連署書的電話，肯定媽媽們為了新竹及台灣站出來連署。（記者洪美秀攝）

罷免不是因為恨，而是因為愛！新竹雙罷免總部發言人林志潔提到，她已收到新竹某坐月子中心媽媽集體連署書的電話，為了孩子及免於可能被中國強摘活體器官的恐懼，決定站出來連署。（記者洪美秀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法