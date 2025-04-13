國合會首度推出自製實境節目 林佳龍：總合外交與榮邦計畫最好實踐

外交部長林佳龍於臉書表示，這是外交部推動「總合外交」與「榮邦計畫」最好的示範與實踐，以創新方式詮釋台灣青年參與國際合作的真實經歷。（國合會提供）

2025/04/13 14:06

〔記者黃靖媗／台北報導〕財團法人國際合作發展基金會（國合會）近期首度推出自製實境節目《我的國合會見習日記》。外交部長林佳龍於臉書表示，這是外交部推動「總合外交」與「榮邦計畫」最好的示範與實踐，以創新方式詮釋台灣青年參與國際合作的真實經歷。

林佳龍指出，《我的國合會見習日記》由兩位國合會青年大使飛行超過20小時，遠赴我非洲友邦史瓦帝尼，親身參與國合會與友邦的合作計畫，他們不僅親手為小豬施打疫苗，也跟史國民眾共同製作甜點、採集草莓；節目中記錄了青年大使的見習體驗過程，也呈現台灣如何透過小額創業貸款、醫療與農業技術輸出等多元合作方式，協助提升史國人民的生活福祉。

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林佳龍提到，台史雙邊合作領域涵蓋公衛、農業、教育、科技、婦女賦權、數位發展、資安、假訊息防制、碳權合作及主權 AI 等，盼透過節目讓國人更深入了解國合會及駐外技術團在國際合作中的專業投入與實質貢獻，並對台灣的努力感到光榮。

林佳龍表示，實境節目的製作不僅是「價值外交」的創新嘗試，也是台灣青年走向世界、展現自我、推動永續發展的具體行動，邀請國人一起點閱國合會官方頻道，觀賞《我的國合會見習日記》，一同見證台灣青年在國際舞台上展現台灣的價值外交軟實力。

國合會指出，《我的國合會見習日記》全系列節目一共推出5集，全程由國合會同仁發想、拍攝、剪輯，紀錄兩名見習生在史瓦帝尼實地參與國合會技術合作計畫的全過程，內容橫跨農業、醫療、教育、食品加工等領域，呈現年輕世代在援外現場的真實體驗與心路歷程。

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