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    桃園罷團志工路口舉牌 竟有騎士辱「比狗還不如」又作勢衝撞

    桃園市第4選區罷團志工遭騎士辱罵、騎機車作勢衝撞。（擷取自Threads）

    桃園市第4選區罷團志工遭騎士辱罵、騎機車作勢衝撞。（擷取自Threads）

    2025/04/13 13:03

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市6席立委罷免正在2階段連署中，罷免第4選區國民黨立委萬美玲的志工今（13）日早上在桃園區舊永和市場號召民眾連署，卻遭到騎士辱罵「比狗還不如」，甚至催油門企圖衝撞，警方表示，志工已到景福派出所提告，將循車號通知騎士到案說明。

    桃園市議員黃瓊慧接到志工通報，將衝突影片上傳至Threads，當時志工正在舊永和市場附近、中正路與和平路口舉牌，騎士搭載家人停等紅燈之時，突然與志工發生口角衝突，甚至辱罵志工「你比狗還不如你知不知道」，雖然後座家人輕拍勸說，騎士仍遏止不了怒火，催油門作勢朝志工衝撞，志工趕緊閃避，騎士才疾駛離開。

    黃瓊慧表示，即使不認同罷免連署，也不要罵志工、衝撞志工，為什麼一定要用這麼激烈的方式，干擾志工表達訴求，已陪同志工到警局報案，且有清楚拍下車牌，要找到騎士應該不難；網友也回應，「立場不同尊重就好，這樣騎車撞人根本謀殺」、「支持提告」、「志工每天要面對無理暴衝的人，真的是辛苦與危險」。

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