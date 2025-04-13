高嘉瑜批李彥秀拉蔣萬安當擋箭牌 酸草包市長配草包立委絕配

「港湖女神」前立委高嘉瑜今（13）天到東湖國小連署站加油，宣傳填寫罷免連署書。（記者何玉華攝）

2025/04/13 12:54

〔記者何玉華／台北報導〕罷免國民黨立委李彥秀的連署已經突破第二階段法定門檻，公民團體「港湖除銹」持續朝目標6萬份努力，「港湖女神」前立委高嘉瑜今（13）天到東湖國小連署站加油；對於近期台北市長蔣萬安頻與李彥秀等國民黨立委合體，高嘉瑜表示，李彥秀拉著蔣萬安當擋箭牌、護花使者，是非常不負責任，沒有擔當，並酸蔣萬安在議會答詢不出議員提問，「草包市長配上草包立委，是剛剛好的絕配。」

高嘉瑜今早到東湖罷團連署站打氣，隨後到鄰近的五分市場掃街，罷免新北市立委廖先翔的公民團體「齊心斷翔」也到場，呼籲民眾支持連署罷免不適任立委。市場民眾有人相挺大喊罷免舔共立委、有人默默支持，也遇到有攤商稱不喜歡這感覺「台灣太亂了！」「我們也需要幫忙！」

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高嘉瑜在連署站協助長輩連署，細心的解說連署的做法及填寫要求；她受訪表示，港湖除銹走到現在才是剛開始，罷團的努力大家都看到了，一直都是非常努力，風雨無阻 、有組織、有計畫的日以繼夜進行除銹工作，好不容易走到現在，第2階段達到小小的目標，還要朝6萬份努力，最重要的第3階段一定要成功，否則之前的努力都是白費了。

高嘉瑜說，希望持續的努力讓罷免順利推動成功，不要讓這麼多人的努力白費；從東湖開始讓更多人來響應、支持，對未來的台灣、國會、施政能有幫助，讓台灣的未來更好。

她提到李彥秀從過去到現在，是唯一一個在立法院，同時在中國、美國都有房產的委員， 甚至在美國當包租婆，財產申報也有很多的瑕疵跟問題，至今沒有說清楚；家人還在美國，她到底是想當美國人、中國人，不得而知，但長期在立院藍白毀憲、亂台、亂刪預算癱瘓政府等等，李彥秀都參與非常深，在國民黨文傳會任內也不斷唱衰台灣，影響施政，甚至參與陳玉珍離島建設條例，有為中國產品在台灣洗產地開後門的疑慮。

對於近期台北市長蔣萬安頻與李彥秀等國民黨立委合體，高嘉瑜表示，李彥秀從美國房產爭議到回台灣，幾乎不敢面對媒體，對外界質疑她財產、資金來源等疑慮，甚至她的家人等問題都沒有正面說清楚，有活動就拉著蔣萬安當擋箭牌、護花使者，走到哪裡都需要人陪同，這是非常不負責任，沒有擔當。

高嘉瑜說，蔣萬安身為台北市大家長，面對台北市荒腔走板的立委如王鴻薇、李彥秀、徐巧芯等，一再透過市政資源違法護航，連台北市活動，也只邀請國民黨立委參加，沒有邀民進黨立委王世堅、吳沛憶、吳思瑤，批評蔣萬安不斷公器私用，到底是在幫國民黨委員、還是害他們？

高嘉瑜對於蔣萬安上周號召北北基桃市長研商關稅戰，聯合採購美國商品，卻在市政質詢答不出市議員苗博雅質詢台灣進口美國最大宗的商品是什麼，「草包市長配上草包立委，是剛剛好的絕配。」

「港湖女神」前立委高嘉瑜今（13）天到東湖國小連署站加油，宣傳填寫罷免連署書。（記者何玉華攝）

高嘉瑜到市場宣傳罷免連署。（記者何玉華攝）

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