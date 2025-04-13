罷樑不成又要罷林沛祥 朱立倫：欺人太甚

中國國民黨主席朱立倫今天（13日）前往國民黨基隆市黨部參加「還錢於民」政策說明會，痛批罷免立委林沛祥是「欺人太甚」。（記者俞肇福攝）

2025/04/13 12:49

〔記者俞肇福／基隆報導〕中國國民黨主席朱立倫今天（13日）出席基隆參加「還錢於民」政策說明會表示，全世界都在關心關稅戰、匯率戰，全世界拚經濟，只有民進黨還在拚政治、搞大罷免；朱強調，去年搞罷免基隆市長謝國樑，欺負基隆人！今年又在基隆要罷免立法委員林沛祥，真的是「欺人太甚」！他相信基隆市民看得非常清楚，絕對會唾棄這樣（意指罷免）的作為。

朱立倫表示，民進黨每天都在抹紅對手，但實際上民進黨已經執政多年，部分高層人士身邊的人，為了利益、為了錢，就出賣台灣當共諜，他呼籲檢調一定要徹查到底，也呼籲民進黨不要再每天把手指向在野陣營，先看看自己周邊充滿共諜，這才是對台灣最大的傷害。

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朱立倫說，林沛祥當選立委後這一段時間，爭取預算，推動財政收支劃分法修法，或者協助謝國樑地方建設，每天都是為基隆打拚，但是民進黨只是搞政治、拚政治。去年要罷免謝國樑，今年要罷免林沛祥，這樣基隆還有安定的一天嗎？他相信基隆市民看得非常清楚，絕對會唾棄這樣（意指罷免）的作為。

針對「美國關稅戰」議題，朱立倫認為，台灣現在碰到的挑戰，不但是對岸（中國）軍事威脅，又有美國關稅戰、貿易戰。全世界大家現在最關心的重點都是經濟議題，只有台灣在拚政治，在搞大罷免，搞得大家沒有辦法安定，這是最大的遺憾，也是民進黨造成台灣最大的困擾。

朱立倫也預警，美國拋出對等關稅政策後，接下來還有匯率戰、美債與擴大對美投資等問題，可預期之後會被要求台幣升值，對出口廠商將雪上加霜；台灣外匯存底5770億美元中，約92%是美債，在錢須進美國下，還剩多少能成為資產？他指出，至於美債的穩定，因為牽涉台灣的外匯存底，美債的穩定與否，攸關台灣的未來。但民進黨每天只想搞政治，真的非常遺憾。

朱立倫強調，國民黨會持續在立法院推動「還錢於民」政策，至少希望今年能夠普發現金1萬元。他說，包括美國、日本、新加坡及英國等國家，都推出了類似的政策，就連鄰國的日本也才剛宣布不久發現金，證明了並非只有台灣會這麼想、這麼做。他認為，透過普發現金的方式，可以有效刺激內需、刺激經濟，同時也合理將部分超徵的稅款還給民眾，這是民眾所期待看到的。

中國國民黨基隆市立法委員林沛祥13日參加「還錢於民」政策說明會，針對罷免議題呼籲台下支持者，要用行動唾棄。（記者俞肇福攝）

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