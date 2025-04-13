點出羅智強「很敢花錢」、新書有疑義 吳靜怡：別再裝窮了！

吳靜怡在臉書指出，羅智強過去又會募款、又敢花錢，「有錢幹嘛喊窮」？圖為國民黨立委羅智強。（資料照）

2025/04/13 13:42

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕罷團宣布國民黨立委羅智強第二階段連署達標，羅智強聲稱他面對「惡罷」已經「糧草告急」，妻子決定抵押房產籌措款項。不過羅智強的最新財產申報顯示，羅本人及家人名下存款高達1247萬元，罷團痛批他根本是刻意賣慘。政治評論員吳靜怡（Grace Woo）今（14日）在臉書指出，羅智強過去又會募款、又敢花錢，「有錢幹嘛喊窮」？更表示羅智強新書尚未申請「ISBN碼」（國際標準書號）就搶先預購，質疑是不是「根本還沒有這本書」？

吳靜怡在臉書貼文中首先就質問羅「如果預購上架商品與事實不符，算不算一種詐欺」？表示羅智強在夫人開設的「小強出版社」進行新書預購，書名叫做《護民主・反惡罷──100萬步走大安》，而封面底部的ISBN碼是「9789869723596」恰巧跟《大小情話》這本一模一樣。吳靜怡疑惑地說：「畢竟我不是專門出書蹭聲量來要飯的，小強是不是根本連ISBN碼都還沒去申請，就做個開預購了？也就是封面只是趕快先做，根本還沒有這本書，那你幹嘛上ISBN碼、看起來很專業出版的書？」

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吳靜怡認為，羅智強所做的應該是一種「為了未來商品進行集資的概念」，出書是深愛文化具體的表現，而不該是蹭聲量來謀財，因為沒辦法開政治獻金專戶而用妻子商城來盈利、鑽法律漏洞，但卻又刻薄看待志工的用心，「當你們國民黨起底阿美小小公司時，就能讓羅智強又能巧立名目來賣書嗎」？

吳靜怡提到，羅智強這幾年來明明有高達1萬6511筆捐贈，政治獻金總收入金額為6426萬9313元，這樣還窮？又或者羅太會花錢了，總支出總共有7216筆，加起來支出有5033萬3354元。吳靜怡說：「怎樣看起來，您的收入和支出都是相當平衡，又會募款、又敢花錢，怎麼會窮呢？」

吳靜怡強調，羅智強若是認為自己很窮，應該節流才對，並透露在羅離開總統府後，她的摯親長輩有重金聘請羅擔任公司顧問，但是當羅智強宣稱要投入桃園市長選舉時，「長輩都傻眼了」。吳靜怡諷刺地說：「羅智強卻像是政壇陳小雲，一下高雄、一下桃園，最後跳回台北，參選的行動像是愛情的恰恰，往前幾步、往後幾步的花枝招展，像極為了募款的秀場。」

吳靜怡表示，羅智強光是桃園市市長選舉的「宣傳支出」，就在2022年5月20日支出799萬9831元，同年6月1日又支出200萬元，剛好都是給了「雪芃設計」這間公司，即使民眾黨、蔣萬安都跟「雪芃設計」合作，都不像羅智強如此闊綽。

吳靜怡強調，徐巧芯至少是大大方方的找企業和金主，羅智強並不是沒有跟徐一樣的人脈，但羅卻會喊窮，徐巧芯她從來不喊窮，光這點就贏羅智強了，「有錢幹嘛喊窮呢」？吳靜怡認為，羅智強想用各種方式企圖抹黑公民團體，也可能會有網軍會製造輿論戰繼續攻擊，或許也有友好媒體帶民調等風向，但吳靜怡最後則是對羅喊話：「無論如何，拜託，不要再裝窮！」

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