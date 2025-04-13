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    最猛罷團領銜人 陳世雄妙喻台灣社會「引蛇出洞」

    雲林罷團介紹陳世雄，意外讓他抓蛇工夫曝光。（翻攝自雲林公民行動聯盟臉書）

    雲林罷團介紹陳世雄，意外讓他抓蛇工夫曝光。（翻攝自雲林公民行動聯盟臉書）

    2025/04/13 11:13

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕雲林公民行動聯盟近日在臉書推出「全台罷團領銜人點將錄」，其中介紹前明道大學前校長陳世雄，特別挑一張陳世雄抓蛇的畫面，讓陳世雄「引蛇出洞」的功夫意外曝光。

    現年77歲的陳世雄抓蛇工夫了得，從退休至今在自家農場已抓了逾80條蛇，他開玩笑說，自己常想，如果把藍白立委比作毒蛇，他一定是「例無虛發，百抓百中」，藍白立委毀憲亂政，台灣社會來個「引蛇出洞」，其下場必然可知。

    他又說「抓蛇不難」，蛇最愛吃蛋，他農場裡有近20隻的大白鵝，鵝蛋碩大無比，蛇張開大口吞蛋約要半個小時，當他看到蛇吞鵝蛋時，「每抓必中」。陳世雄說，因為堅持有機栽種，農場裡經常有「蛇出沒」，他抓蛇有「主場優勢」，知道蛇可能在哪個角落出現，而蛇特別愛吃蛋，鵝蛋「引蛇出洞」是必殺絕招。

    這次雲林罷團讓他的抓蛇絕技曝光，有人稱他是「全台最猛的領銜人」。出身農家的陳世雄是農業博士，明道大學校長退休後，利用自家1甲地開闢為有機農場，他養蜜蜂收蜂蜜、養黑水育餵雞、鑽研烘咖啡豆，又組薩克斯風樂園，退休生活過得多彩多姿，他說，今年2月彰化罷團來找他當領銜人，他沒有考慮太多，很快答應。他認為，此刻台灣的情況就像太陽花學運當時，當時他是明道大學校長，他是私立大學第一個站出來鼓勵學生上街頭的校長，「如果自己不能以身作則」，如何為人師表，他堅信民主的台灣才能對抗中國霸權，「因為國民黨正在惡搞台灣」，如果這時候「我不站出來」，一定會留下人生遺憾。

    陳世雄實踐有機栽種，在自家農場抓逾80條蛇。（翻攝自陳世雄臉書）

    陳世雄實踐有機栽種，在自家農場抓逾80條蛇。（翻攝自陳世雄臉書）

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