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    「中六敲羅」出奇招 鎖定土地公廟辦連署

    中六罷團出奇招，今天剛好是農曆16日拜土地公日子至 福德祠展開連署。（記者蘇金鳳攝）

    中六罷團出奇招，今天剛好是農曆16日拜土地公日子至 福德祠展開連署。（記者蘇金鳳攝）

    2025/04/13 10:50

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕距離台中市罷團訂的4月25日連署截止日只剩下2週，由於今天是農曆16日，是傳統拜土地公的日子，罷免國民黨立委羅廷瑋的「中六敲羅」志工今天主要連署地點，鎖定土地公廟，要接觸到平時未接觸政治的民眾來連署，而且本週加上固定連署站及小蜜蜂連署，將達到百場，要衝高連署數。

    每月農曆的初一、15及初二、16都是傳統拜土地公的日子，鑑於距離罷免連署最後截止日愈來愈近，中六罷團出奇招，碰到今天剛好是16日拜土地公的日子，今天上午派出小蜜蜂，把主要罷免的陣地鎖定在土地公廟，分別在西區麻園福德祠、上公館福德祠、東區東信福德祠及南區的長春福德祠四地進行連署，

    中六罷團志工表示，雖然民進黨有協助宣講，但是目前有關注罷免議題的民眾都來連署了，因此呈現連署瓶頸的問題，因此要開放新的場地，讓平時不關心政治議題的民眾也能夠來連署，

    志工指出，像今天是16日，民眾都會跑來拜土地公，因此今天便鎖定土地公廟來進行連署，但是採取小蜜蜂式；有民眾前來詢問後拿連署書，但有長輩雖已連署，忍不住跟連署志工談國事。

    志工表示，雖然連署數快靠近法定連署，但是一定要達到4萬份才能安全，因此本週連署站將增至百場，除了固定的連署站外，還增加小蜜蜂的站點，共100站的連署站。

    中六罷團出奇招，至福德祠展開連署，有民眾拿連署書，也有民眾聊國事。（記者蘇金鳳攝）

    中六罷團出奇招，至福德祠展開連署，有民眾拿連署書，也有民眾聊國事。（記者蘇金鳳攝）

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