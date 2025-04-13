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    賴清德：盼愛國、反共的榮民精神在台灣代代相傳

    賴清德總統昨視導暨慰問台南榮譽國民之家時指出，榮民是台灣重要的資產，特別是榮民精神要在台灣社會代代相傳。（總統府提供）

    賴清德總統昨視導暨慰問台南榮譽國民之家時指出，榮民是台灣重要的資產，特別是榮民精神要在台灣社會代代相傳。（總統府提供）

    2025/04/13 10:35

    〔記者陳昀／台北報導〕賴清德總統昨視導暨慰問台南榮譽國民之家時指出，榮民是台灣重要的資產，期盼愛國、反共、服務的榮民精神在台灣社會代代相傳，國人團結，國家才會安全，社會才會安定，人民才能安居樂業。

    總統府今天發布新聞稿指出指出，總統抵達後，首先聽取台南榮家及榮民服務處簡介，隨後致詞時表示，台南榮家是他在台南市長任內規劃，後續由黃偉哲市長與市府團隊，以及歷任輔導會主委及同仁共同努力，從新建到完成搬遷歷經多年，在去年正式啟用，且鄰近高雄榮總台南分院，是落實「醫養合一」的榮民之家，提升榮民就醫和生活便利性。

    賴清德表示，榮民過去在軍中一生戎馬，現在年紀大了，來到榮民之家，政府有責任照顧他們。過去榮民報效國家，現在國家照顧榮民，這是應該的事情，期許輔導會同仁都能做好對榮民的服務，將他們視同自己的親人般照顧。

    賴清德指出，榮民是台灣重要的資產，特別是榮民精神要在台灣社會代代相傳，第一，愛國，過去榮民在台灣不分族群，一起擋下古寧頭戰役及八二三砲戰，守護台灣，捍衛中華民國，他擔任總統後，於金門參加八二三戰役紀念活動時看到來自全台灣的遺眷深受感動，也從他們的故事了解榮民愛國、保衛國家、犧牲奉獻的精神。有台灣才有中華民國，而不分族群、團結合作才能守護台灣。

    賴清德接著說，第二，反共，我們尊敬榮民，除了感念他們保家衛國的犧牲，更感念他們反共的精神。我們要阻止共產黨併吞台灣，團結守護台灣、捍衛中華民國，這就是榮民精神。第三，服務，十大建設有許多工程是榮民的貢獻，他們忠於國家，服從領導，參與國家建設，我們要延續這種服務精神，感念榮民對國家的貢獻，除了提供實質照顧，把他們當作家人，更要延續榮民精神，國人團結，國家才會安全，社會才會安定，人民才能安居樂業。

    最後，總統期許輔導會及相關單位都能好好照顧榮民，傳承榮民團結、愛國、反共精神，共同服務社會、建設國家，隨後前往視察「門診區」、「復健中心」及「療癒花園」的設置與使用現況，並與榮民長輩親切寒暄話家常，關心榮民生活起居。國軍退除役官兵輔導委員會主委嚴德發、台南市長黃偉哲，以及立委林俊憲、王定宇共同出席活動。

    賴清德總統昨視導暨慰問台南榮譽國民之家時指出，榮民是台灣重要的資產，特別是榮民精神要在台灣社會代代相傳。（總統府提供）

    賴清德總統昨視導暨慰問台南榮譽國民之家時指出，榮民是台灣重要的資產，特別是榮民精神要在台灣社會代代相傳。（總統府提供）

    賴清德總統昨視導暨慰問台南榮譽國民之家時指出，榮民是台灣重要的資產，特別是榮民精神要在台灣社會代代相傳。（總統府提供）

    賴清德總統昨視導暨慰問台南榮譽國民之家時指出，榮民是台灣重要的資產，特別是榮民精神要在台灣社會代代相傳。（總統府提供）

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