韓國瑜、傅崐萁為何重覆提「代表60％民意」？沈伯洋這樣看

立委沈伯洋以壓軸身份，在「人民是頭家」台中場宣講。（記者廖耀東攝）

2025/04/12 22:46

〔記者廖耀東／台中報導〕立法院長韓國瑜、傅崐萁為什麼重覆說：「我們代表60%的民意！」立委沈伯洋今說，「是在為未來簽署和平協議來鋪路」；沈繼續闡明，上一個跟中共簽署和平協議的是西藏，1951年簽署完，1959年被人民解放軍大屠殺，中共將17項和平協議踩在腳底下！試問台灣的頭家，這是我們要的結果嗎？

二階罷免連署來到倒數階段，罷免藍營立委共計35名，民進黨不分區立委沈伯洋以壓軸身份，擔任罷免國民黨台中市第五選區立委黃健豪「人民是頭家」廟口宣講活動，由台中市議員謝宜佳團隊主辦，今晚6時於舊社南興宮開講。

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沈伯洋除擔任壓軸宣講者，還指出，「為何立法院長韓國瑜、傅崐萁近期處處宣揚藍營民代有60%的民意支持度？」「原因就是為了將來簽署和平協議時，藍營民意代表的過半民意，將使台灣成了內國法！因爲協議是內國法，台灣就此成了中國的一部份。」

沈伯洋闡明台灣未來前途堪憂外，現在不罷免藍營親中立委，若未來被藍營多數勢力暴力修改「選罷法」，我們就沒有下次可以罷免不適任國會民代的權益。

為什麼韓國瑜、傅崐萁近期重提藍營代表60%的民意？沈伯洋說，「是為未來簽署和平協議來鋪路」。（記者廖耀東攝）

「人民是頭家」台中場宣講活動，群眾呼喊。（記者廖耀東攝）

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