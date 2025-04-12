室內裝修品保協會成立 何欣純、蔡其昌揭牌

中華民國室內裝修品保協會在台中烏日區揭牌成立。（記者黃旭磊攝）

2025/04/12 22:40

〔記者黃旭磊／台中報導〕中華民國室內裝修品保協會今天揭牌成立，協會由行政院政務顧問莊燈泰擔任首屆理事長，民進黨立委何欣純、蔡其昌及行政院政務顧問、台中樂成宮董事長何敏誠等人前往烏日臻愛花園飯店，為協會揭牌。

全國各縣市數十個室內裝修公會簽約，聯手推動「室內裝修工程信託履約及工程保險制度」。

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在場業者指出，室內裝修常發生業主遇到裝修蟑螂，或包商完工拿不到尾款，各縣市室內裝修業者發起成立品保協會，由第三方協助消費者和裝修業者，從簽約、現場勘查到驗屋交屋獲得保障。

行政院中部聯合服務中心執行長莊競程、外交部中部辦事處處長翁瑛敏、中興大學校長詹富智等人共同揭牌，何欣純致詞稱，全國室內裝修品保協會搭好品保平台，要為裝修產業建立新制度，保障消費者與裝修業者在「達到消費者需求」及「合理的工程費用」間取得平衡點。

莊燈泰強調，經過4個多月努力，已和台中、桃園、台南等8個縣市室內設計裝修商業同業公會簽訂合作協議書，並在北區、中區、南區、宜花東區等地陸續設立專責辦事處。

會中頒發履約品保信託委員會主委盧錦融、室內裝修估驗給付工程款委員會主委羅清源、室內裝修驗收交屋委員會主委季瓊生、調解及鑑定委員會主委徐文志，以及公共關係委員會主委陳俊明聘書，隨後舉行餐會溝通工作事宜。

民進黨立委何欣純（左2）、蔡其昌（右3）出席中華民國室內裝修品保協會揭牌儀式，理事長莊燈泰（左3）接待賓客。（記者黃旭磊攝）

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