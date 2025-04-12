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    國民黨為美關稅喊開放中客 台中罷團：為罷免添柴火

    大罷免第二階段進入倒數計時，中五罷免藍委熱烈。（記者蔡淑媛攝）

    大罷免第二階段進入倒數計時，中五罷免藍委熱烈。（記者蔡淑媛攝）

    2025/04/12 21:59

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕大罷免第二階段進入倒數計時，中五選區罷免藍委不受美國對等關稅影響，罷免連署持續加溫，罷團指出，隨著時間倒數，民眾愈焦慮會罷免不過，預計本週可突破3萬份；市議員曾朝榮與公民團體今天合辦「我們不再旁觀．一起為孩子站出來」活動，呼籲重視兒童安全，要喊話民眾別再沈默，罷免親共、賣台的藍委。

    議員謝家宜今晚也舉行人民是頭家．北屯開講，邀請立委何欣純、沈伯洋、張雅琳及閔南郎陳柏源宣講。

    「斷健行動」罷團幹部台灣衣美局指出，民眾理解關稅問題是國際局勢，罷免立委是國家政治，救台灣要罷免不適任立委；另面對關稅問題，國民黨竟然喊出開放中客來台，此舉恐怕是更拖垮台灣，更是為罷免添柴火。

    台灣衣美局也說，罷免第二階段預計連署收到本月底，以預留造冊時間，因此已經剩不到20天，預到截止日，可見民眾愈焦慮，擔心罷免不過，常常送來連署書就是10幾份，又拿走空白連署書10幾份，準備去簽署，預計本週收件可突破3萬份（法定門檻3萬6323份），希望大家一起努力達到安全目標5萬份。

    市議員曾朝榮與公民團體今天合辦「我們不再旁觀．一起為孩子站出來」活動，透過虐童剴剴案與社會霸凌等議題，呼籲民眾不要再沈默，不但要反霸凌，結合罷團，呼籲大家站出來罷免黨意立委、支持友中的法案藍委。

    活動策劃的曾朝榮服務處主任曾咨耀說，服務處與公民團體當初構想此活動，因為感覺到社會的冷漠，造成孩子的傷害，大家應該一起走進孩子的世界，理解孩子背後的沉默與勇敢，活動策劃近2個月，讓民眾可以從家庭到校園、從職場到公民社會，透過互動體驗與親子闖關簡單的方式了解議題，透過活動的參與認識，改變將從「理解」開始 。

    曾朝榮說，黃健豪是失格立委，不知清泉崗機場為軍民兩用，只會收割他人的政績；太平區議員蔡耀頡今天宣講也分享黃健豪在立法院的荒謬事件，再次呼籲罷免不適任立委；行政院中辦執行長莊競程也提及從小英政府到賴政府，都非常照顧新手爸媽，立法院藍白兩黨凍刪育兒津貼及公托補助幼兒照顧，將會對民眾造成很大的影響。

    大罷免第二階段進入倒數計時，中五罷免藍委熱烈。（記者蔡淑媛攝）

    大罷免第二階段進入倒數計時，中五罷免藍委熱烈。（記者蔡淑媛攝）

    曾朝榮（右起）與服務處主任曾咨耀呼籲民眾不要再沈默，不但要反霸凌，更要站出來應罷免黨意立委、親共賣台的藍委。（記者蔡淑媛攝）

    曾朝榮（右起）與服務處主任曾咨耀呼籲民眾不要再沈默，不但要反霸凌，更要站出來應罷免黨意立委、親共賣台的藍委。（記者蔡淑媛攝）

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