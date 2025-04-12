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    選錯的人關稅145％！邱議瑩：罷藍委讓台灣回到正軌

    立委邱議瑩在高雄前鎮舉辦第二場自辦宣講，邀請高市議長康裕成、前立委陳柏惟、「假日飛刀手」陳義信、「山除薇害」發言人阿美，多位議員助講。（邱議瑩服務處提供）

    立委邱議瑩在高雄前鎮舉辦第二場自辦宣講，邀請高市議長康裕成、前立委陳柏惟、「假日飛刀手」陳義信、「山除薇害」發言人阿美，多位議員助講。（邱議瑩服務處提供）

    2025/04/12 21:09

    〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨立委邱議瑩今天在高雄前鎮舉辦第二場自辦宣講，她引述最近流行名句「選錯的人關稅145%」，拜託大家站出來罷免藍營立委，讓台灣回到正軌，同時要用行動支持優秀的黃捷和許智傑，守護民主。

    今天宣講會邀請高市議長康裕成、前立委陳柏惟、「假日飛刀手」陳義信、「山除薇害」發言人阿美，高市議員鄭光峰、黃文志、陳慧文、鄭孟洳、黃文益、何權峰、邱俊憲、黃秋瑛等，里長林浤澤、議員參選人鄧巧佩、黃雍琇，現場湧入逾千人。

    邱議瑩表示，最近流行一句話「選錯的人，關稅145%」，傅崐萁這些人在立院亂刪預算、違法亂紀，影響政府為台灣行銷，打擊民間產業的競爭力，還想要闖關擴權法案，把台灣帶向中國。

    她拜託大家響應法醫高大成「我繳稅不是為了養共匪」紅布條的精神，站出來罷免藍營立委，讓台灣回到正軌；也要用行動支持優秀的黃捷和許智傑，守護民主。

    康裕成以高市議會為例，強調自己主持會議都會按著議事規則來，議會很有秩序，為何韓國瑜做不到？呼籲高雄市民分享罷免韓國瑜成功的經驗，讓立法院恢復民主程序。

    陳柏惟指出，高雄有罷免韓國瑜的經驗，這一次高雄人有責任跟大家講，這些立法院的立委素質太差，一定要幫台灣罷免毀憲亂紀的立委，在民主和專制中選擇，在過去跟未來中選擇。

    陳義信以花蓮傅崐萁為例，強調擒賊先擒王，阻止國民黨刪國防外交預算；更列舉陳玉珍、徐巧芯、翁曉玲在國會的惡行惡狀與荒謬提案，希望大家一定要支持罷免，幫台灣走正路。

    阿美向高雄朋友表達三個感謝，謝謝罷免韓國瑜，謝謝許多高雄朋友擔任山除薇害等全台各地的罷團志工，謝謝高雄朋友在她被國民黨惡意公布時，給她支持，請大家繼續參與罷免連署。

    鄭光峰強調，高雄從公園路樹維護到捷運黃線，都需要中央的協助，都會受財劃法影響；高雄曾選韓國瑜當市長，政見跳票，被高雄人的罷免，才有後來的台積電；林浤澤表示，人民給國民黨、民眾黨這些立委監督國家的機會，但是他們沒有好好把握，他們只是不斷地擾亂台灣；這些立委亂刪預算，也會影響到高雄，請大家打電話邀請親朋好友連署。

    民進黨立委邱議瑩在高雄前鎮舉辦第二場自辦宣講，場面熱絡。（邱議瑩服務處提供）

    民進黨立委邱議瑩在高雄前鎮舉辦第二場自辦宣講，場面熱絡。（邱議瑩服務處提供）

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