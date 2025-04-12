罷免廖先翔汐止民主開講 沈伯洋：百萬公民站出來

民進黨立委沈伯洋出席汐止「水返腳公園」公民講堂助陣。（記者羅國嘉攝）

2025/04/12 20:39

〔記者羅國嘉／新北報導〕大罷免遍地開花，新北市第12選區國民黨立委廖先翔罷免案，公民團體「齊心斷翔」今（12日）在汐止水返腳公園舉辦第二場「午後公民講堂－全民防諜行動」宣講活動，民進黨立委沈伯洋等人現身助陣，現場民眾熱情不減，湧入逾百名支持者參與，氣氛熱烈。

沈伯洋從1990年的「野百合學運」談起，「一開始只有10個人站出來，最後6000人加入，如果沒有那10個人的堅持，今天不會有正常的立法院。」強調從野百合到太陽花、青鳥運動，再到這波大罷免，都是人民為了守護國家而站出來，呼籲百萬公民共同參與，罷免親中、削弱國防的立委。

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Podcast《寶島少年兄》主持人宜蘭也直言，國民黨長期刪減國防與外交預算，甚至連性平宣導經費都不放過，「作為兩個孩子的母親，我無法接受，那我們怎麼防範下一個黃子佼？」她也反駁國民黨對共諜議題的操作「國民黨根本不需要被滲透，因為他們整碗都給中國了。」

《傑高不要》主持人、高軒則從國際經濟角度出發，指親中立委恐使台灣被國際視為中國一部分，損及出口與勞工生計；來自加拿大、長年守護台灣文化資產的史康迪則語重心長地表示，「國民黨利用民主制度來破壞民主」，更警告若大罷免失敗，台灣恐步香港後塵，呼籲民眾團結守護家園。

最後，新北市議員張錦豪揭露廖先翔從議員時期一路護航市府、未曾刪減預算，一當選立委卻瘋狂砍預算。他更痛批廖長期以汐東線捷運建設騙票，「從三環三線騙到三環六線，開工五次還沒完。」批評其近日廣告宣稱監督汐東線，實則背離地方交通需求。

廖先翔回應，尊重公民團體的權利，但希望相關的論述都能基於客觀的事實，才有助於社會對話，目前台灣面臨的最大危機在美國總統川普就任後產生的貿易不確定性，身為公職最重要的是與政府及全體國民，一同面對問題化解危機，才對得起肩負的責任與民眾的期待。

公民團體「齊心斷翔」在汐止「水返腳公園」辦公民講堂，立委沈伯洋（中）等人出席助陣。（記者羅國嘉攝）

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