林右昌：國民黨向中國靠攏 是請鬼拿藥單

民進黨秘書長林右昌說，如果相信中國養套殺策略，就是請鬼拿藥單。（記者洪美秀攝）

2025/04/12 19:44

〔記者洪美秀／新竹報導〕民進黨中央「人民是頭家」宣講新竹場下午在指澤宮登場，民進黨中央秘書長林右昌也上台表示，來到新竹，看到這麼多父老鄉親、人民頭家來到現場很感動，總統選舉前大家常說「選對的人，走對的路」，而現在最熱門的金句是「選錯的人，關稅145%」，如果像國民黨說的要開放中客或向中國靠攏，就是陷入中國的養套殺的手段中，是請鬼拿藥單。

他說，公民團體有感於國家安危勇敢站出來，推動罷免運動，展現民主的精神。這是自動自發的公民力量，也是台灣最寶貴的民主精神，面對美國關稅，立法院的國民黨怎麼說？趙少康說，停止一切對美投資，開放中國市場及中客來台，國民黨組發會主委許宇甄說要報復美國，國民黨立委羅智強說要罷免川普，國民黨的招數，就是擁抱中國，聯中制美，這就是請鬼拿藥單。

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林右昌表示， 而中共對台灣，不僅在軍事上對台灣文攻武嚇，每天軍機繞台，還動不動軍演。經濟上則是養、套、殺。很多台商受害，開始減少對中國投資，且撤離中國，台灣企業布局全球，從西進到南向，進而投資北方先進發達國家已進行10多年，北方並不只是美國，而是北半球先進發達國家。

而中國經濟起飛不但沒有帶來內部社會與政治的改革，反而讓中共威權主義的意識形態與軍事武力侵略性更加壯大與激進，對中國老百姓的社會控制更加嚴厲，對國際社會的威脅也更加嚴重。中共的野心不是台灣，而是全世界，中國現在是世界和平的麻煩製造者。

而中國的經濟也崩壞，中國青年失業率2023年一度超過20%，還一度停止公佈數據。現在，世界主要國家都在跟中國保持距離，但國民黨與民眾黨提出來的對策，永遠只有一個，就是跟共產中國綁在一起。

如今台灣人已經走對的路，絕對不能走回頭路，台灣碰到大風大浪，但只要方向對了，心頭更要抓住，勇敢向前行，相信這次台灣人一定能挺過關稅危機，也要相信民進黨政府會帶領人民突破難關。

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