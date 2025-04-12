吳釗燮前助理涉共諜案 許宇甄：難怪外長6年斷8邦交國

國民黨立委許宇甄。（資料照）

2025/04/12 20:21

〔記者劉宛琳／台北報導〕國安會祕書長吳釗燮擔任外交部長時的助理何仁傑，因涉共諜案遭收押。國民黨立委許宇甄表示，民進黨一直指責別人賣台卻拿不出證據，現卻證明總統府、外交部、前立法院長、民進黨多名立委早已被滲透；賴政府內還有多少共諜沒被揪出？賴清德總統應該出面講清楚。

許宇甄指出，吳釗燮擔任外交部長6年間我邦交國斷了8個，當時國民黨就質疑為什麼外交部長變成了斷交部長？原來是資料一直外洩，讓中國有機可乘。她說，出賣資料的是民進黨自己人，反應了民進黨政治傾向的用人缺失，只要政治正確就能破格任用，這個漏洞不補起來的話，民進黨的共諜會一直出現。

請繼續往下閱讀...

許宇甄批評，民進黨將台灣的文官制度破壞殆盡，聘用、晉陞先問顏色，再論裙帶關係，將政府人事當作人情在賣，難怪共諜會直接出現在賴清德、吳釗燮、游錫堃身邊。

許宇甄認為，共諜直接出現在總統府、外交部、立法院、國安會，使公務體系受到嚴重打擊，民進黨使公務體系過度政治化的影響弊端已然浮現，為了讓公務體系能健康運作，提升治理效能，我們應該矯正公務體系用人唯親及政治化問題，以挽回國人信任。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法