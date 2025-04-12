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    防共諜開第一槍 白喬茵：嚴格追蹤「赴中」關鍵人員動向

    高市議員白喬茵針對共諜潛伏綠營高層，提出警訊與三項建議。（翻攝白喬茵臉書）

    高市議員白喬茵針對共諜潛伏綠營高層，提出警訊與三項建議。（翻攝白喬茵臉書）

    2025/04/12 19:27

    〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨高市議員白喬茵今針對共諜潛伏綠營高層提出強烈批判，喊話國安破口應徹底檢討，她提三項建議，其中包括嚴格追蹤曾「赴中」經歷之關鍵人員動向、並建立「高風險回歸名單」；她受訪時確認，這些建議包含所有政黨。

    白喬茵指出，從戒嚴時期的警語到開放年代的玩笑話，誰能料到真正的共諜，竟潛伏在民進黨籍總統、前外交部長、前立法院長身邊，顯示國安體系全面失火，燒出民進黨自詡「抗中保台」面具下最血紅、最諷刺的真相！

    她認為這並非單一突發個案，而是從2019年開始逐步醞釀、長期滲透的結果，因為民進黨內部人事管理鬆散、用人唯親，所以這些黨工、政策助理、外交幕僚有辦法靠關係、靠選舉資源，一路爬升至政府核心部門，凸顯民進黨「愛台灣」口號背後的虛偽與空洞。

    過去中共滲透多以軍事系統為主，這次案件值得警示的是中共開始把線民鋪排在「中層關鍵人員」，也就是那些能接觸情報，卻不在聚光燈下的幕僚與助理，這種滲透方式更難偵測、後果更嚴重，而台灣感覺沒有任何進一步的間諜行為防禦？目前防諜機制看起來是真空。

    白喬茵呼籲面對國安破口不能只是追責，更要徹底檢討並改革制度，提出三點建議，一是強化政黨及政府單位的背景調查制度，包括所有黨工、助理、政府部門幕僚，須納入定期國安審查，並依現行赴陸申報制度進行回溯與評估。

    二是設立跨部門防諜監督小組，可由國安局主責，結合法務部、行政院與政黨內控機制，建立主動查核與預警系統，並與立法院監督機制連動；第三是嚴格追蹤曾赴中經歷之關鍵人員動向並建立「高風險回歸名單」，返台後應接受國安教育與心理篩查，以預防潛在滲透風險。

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