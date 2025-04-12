沒有國就沒有家 楊烈：獻唱〈如果能夠〉挺罷免不良立委

罷免立委賴士葆團隊「文山退葆」，12日下午在台北市木柵忠順廟舉辦戶外宣講，歌王楊烈到場宣講。（記者林承鴻攝）

2025/04/12 18:50

〔記者林承鴻／台北報導〕罷免國民黨立委賴士葆團隊「文山退葆」今天（12日）下午在台北市木柵忠順廟舉辦戶外宣講活動，歌王楊烈到場獻唱出道作品〈如果能夠〉並宣講，呼籲民眾站出來罷免不良立委，要讓大罷免士氣燃燒起來。

楊烈開場漢民眾打招呼後，演唱〈如果能夠〉讓現場氣氛嗨翻。楊烈用台語說，台灣在世界上有舉足輕重的地位，已經走出去全世界，台灣人那麼多年來認真努力打拚才達到這個成果，但藍白兩黨立委竟然可以自作主張、無法無天，想要把我們的國家賣給中國。他說當然不能放任他們這樣做，所以一定要罷免，不罷不休。

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楊烈說，藍白毀憲亂政會讓全民的生活、事業、家庭安全都受到影響，他們更想把人民的力量消除，把台灣白白送給中國。楊烈說，這是我們這麼辛苦建立起來的國家，他們憑什麼這麼做？

楊烈表示，這是罷免行動是所有人民自動自發勇敢站出來，要保護我們國家。他被問到為什麼要站出來？楊烈說，沒有為什麼，這是做一個台灣國民的本能，我們在這片土地長大，吃喝都是靠著這片土地，強調「沒國就沒家」，自己不保護要叫誰保護，這次行動非常重要。

楊烈喊話，要讓大罷免士氣燃燒起來，用最大的力量，全心罷免不良立委，他也提醒現場民眾，第1階段簽過連署的，第2階段一定要再簽。楊烈說，我們自己越努力，越認真，世界越看得起自己，自己也有自己的力量，靠自己的志氣，靠自己打拚，勇敢向前走。

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