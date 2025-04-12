立委黃仁被扶進立院遭疑酒醉 指是「受傷」不是「馬拉桑」

黃仁被攙扶進立院。（民眾黃敬雅提供）

2025/04/12 19:55

〔記者劉人瑋／台東報導〕國民黨籍立委黃仁昨被民眾拍下疑似酒醉影片，在立院中興大樓內的走道中，疑似黃仁背影在2位警員攙扶下緩緩前進，看來步步維艱。民眾還以輝達董事長名字「黃仁（勳）薰」來稱呼「黃仁喝得醉醺醺」。黃仁表示，影片中的確是自己，但實為「受傷」不是「馬拉桑」（阿美語:酒醉）。

民眾張貼在網路上影片中，2名警員攙扶著一瘸一拐的黃仁前進，影片雖僅有數秒，網友反應卻有些熱烈。網友表示，「還是（影片主角是）韓國瑜戴假髮？（醉到中午）」、「水準真差！」

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黃仁聽到詢問後已經不耐煩道:「隨便他們怎麼攻擊啦！那天甲級動員，怎麼可能喝酒？」。黃仁說，當天因為趕著進議會，鞋底早就壞掉、翻起，都快「開口笑」，才剛下車，鞋底翻起處就卡住地毯，鞋底當場脫落飛出，自己則摔倒單膝著地、痛得要人扶起走路。

由於影片畫素不高，影片且無進一步追查其後續，從有限的畫面看來，影片中黃仁的腳底明顯顏色左右不一，其言之似有理，但單從走路樣貌也難稱網友推測有誤。

黃仁說，自己已經被很多人詢問、調侃「喝醉了吧？」，已經解釋很多次了，但事實即非如此，右膝都摔到受傷，又不是喝醉，飛出去的鞋底還是靠著助理幫忙拿進議會，只能靠助理拿強力膠把鞋底黏回去，「那天哪敢喝酒？要怎麼寫（自己是否酒醉），隨便他們啦！」。

左右腳鞋底顏色隱約不同。（民眾黃敬雅提供）

左右腳鞋底顏色隱約不同。（民眾黃敬雅提供）

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