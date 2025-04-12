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    880億方案延後1周公布 卓榮泰：加入「汰舊換新、擴大內需」

    880億支持方案延後1周公布，行政院長卓榮泰與彰化產業座談強調，將加入「汰舊換新、擴大內需」部分。（記者劉曉欣攝）

    880億支持方案延後1周公布，行政院長卓榮泰與彰化產業座談強調，將加入「汰舊換新、擴大內需」部分。（記者劉曉欣攝）

    2025/04/12 18:59

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕行政院長卓榮泰今天（12日）到彰濱產業園區與彰化產業界座談，卓榮泰表示，因為有暫停新關稅90天的黃金時間，880億元的因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案原訂14日公布，將延後1星期公布，將加入產業「汰舊換新，擴大內需」部分，讓產業迎向新局。

    卓榮泰指出，880億支持方案提出9大面向、20項措施的產業協助方案的架構不變，因為現在有一絲絲時間可以進行調整，讓方案更加周延，在聆聽產業心聲與意見後，將延後1星期公布，接下來將提出特別條例、編列特別預算，再交由4大部會執行。

    卓榮泰強調，因為有了90天的黃金時間，也察覺到支持方案應該要加入「汰舊換新、擴大內需」的部分，因為要讓產業升級，走入國際，就要讓生產設備進行「汰舊換新」，也同步要加入「擴大內需」的考量，就這個部分來加緊籌措經費與資源。

    卓榮泰指出，延後一星期公布的支持方案將會更周延、更完善，才能對產業提供更完善的協助與支持，以爭取國家最大利益，維護產業國際競爭力。

    彰濱廠商協進會理事長林碧鬆表示，美國新關稅暫緩90天實施，有部分業者的訂單都衝出來，突然接到美國的急單，要求2倍的產能，但對廠商來說，就要面對勞工超時工作的議題，也希望中央能夠提供配套措施。

    彰化縣水五金產業協會榮譽理事長吳佾達指出，這次美國大打關稅戰，短短幾天對廠商來說，心情猶如三溫暖，希望政府能夠幫助業者開拓市場，當外銷市場太集中，這實在太危險了。

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