居民想連署罷免賴士葆壓力山大 文山退葆推專線：撥打就到方便地點收

罷免立委賴士葆團隊「文山退葆」在台北市木柵忠順廟舉辦戶外宣講活動，數百人參加。（記者林承鴻攝）

2025/04/12 18:56

〔記者林承鴻／台北報導〕罷免國民黨立委賴士葆團隊「文山退葆」今天（12日）下午在木柵忠順廟戶外宣講，罷團說，文山區許多居民想連署，但承受的壓力非常大；而大型廣告一掛上去，更是當天就被檢舉，是里長從中作祟。文山退葆推出電話專線，只要一通電話，志工就會想盡辦法到民眾方便的地點協助填寫收件。

文山退葆發言人Prat說，這段時間在各地擺攤收連署、在菜市場掃街，常常碰到民眾小小聲說「加油」，並說一定會去投票，但不能去連署，志工就算跟他們說如果不站出來連署，就沒有機會投票了，也沒有用。

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Prat心疼文山區和南中正的民眾，竟然要鼓起這麼大的勇氣，承受這麼大的壓力，才能靠近攤位，加入連署，甚至有人只能默默替他們祈禱。她說，在文山區常常以為要拉到連署書了，可是在恐懼的烏雲籠罩下，依然沒辦法收到。

Prat強調，距離第二階段門檻只剩下最後一哩路，團隊推出連署專線0910-238-638，只要拿起手機撥打這支電話，就算只有1張連署書，志工也會想盡辦法去民眾方便的地點收連署書，不用害怕被誰知道。

今年要滿21歲的志工Lulu說，近期團隊要張貼廣告讓更多人知道罷免連署消息，卻每次都掛上去不到一天就遭到檢舉，LuLu指出，團隊知道是有一些里長在做這些事情，且這種狀況每天發生，他們並沒有想要公審，但他們質疑，如果這麼害怕被罷免，為什麼不原本就做得更好，讓大家沒有理由罷免他們？

台北市議員趙怡翔說，從罷免開始至今，不斷看到惡意檢舉打壓公民權益，例如先前有只提供茶和咖啡的店家，被檢舉廢棄食用油不當處理，他說這是非常不應該的事情。

趙怡翔指出，他們不斷看到有惡意人士用「複製貼上」的方式刻意打壓公民團體實施憲法保障的罷免權，他呼籲相關市府單位，要重視公民應有的權益，不要成為政治打手。

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