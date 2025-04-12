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    首頁　>　政治

    地方團隊涉助理費案被稱「團滅」 林岱樺：謝謝關心

    林岱樺（中）今壓軸宣講後走入群眾中間致謝、吶喊。（記者王榮祥攝）

    林岱樺（中）今壓軸宣講後走入群眾中間致謝、吶喊。（記者王榮祥攝）

    2025/04/12 18:43

    〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨立委林岱樺涉詐領助理費及政治獻金案延燒!地方團隊多人涉案遭帶回偵訊，還被形容近乎「團滅」!她今下午依原定計畫現身團隊主辦的大罷免宣講鳳山場，針對助理費案表示遵守檢察官諭知、不對案情表達意見，同時謝謝各界關心，喊話高雄鄉親大罷免、打電話。

    林岱樺涉詐領助理費及政治獻金案，其林園區服務處主任周忠信、大寮區服務處主任林弘文，及孟、陳、連姓3位助理，昨經檢調複訊後全依涉犯貪污治罪條例向法院聲押。

    林岱樺下午依原訂規畫，現身鳳山龍成宮廣場、其團隊策畫的守護高雄挺台灣、顧未來宣講會，原定出席的立委、議員都照常參與，未受林岱樺涉案影響，林岱樺也始終保持微笑，與民代夥伴、現場民眾熱絡互動。

    林岱樺到場時被媒體包圍，由助理與警方協助進入開道，壓軸演講17分鐘則完全沒提到自身案情，主軸放在大罷免，除呼籲鄉親支持賴清德總統、卓榮泰院長，也鼓勵大家打電話給外縣市親友。

    她宣講後走下舞台、並走進台下聽眾中間，宛如演唱會謝幕般，數度大聲致謝並高喊大罷免打電話，獲得全場約3千民眾喝采與鼓勵。

    離開前對於媒體追問助理費案發展，她強調遵守檢察官諭知，完全不對案情表達意見，同時謝謝大家關心，今天宣講會主題就是希望在賴總統領導、卓院長運籌帷幄下，號召全高雄市民支持政府政策，對中央朝小野大的窘境，希望高雄人打一通電話給外縣市親友，大罷免、打電話。

    林岱樺不受助理費案影響，今下午照常參與大罷免宣講。（記者王榮祥攝）

    林岱樺不受助理費案影響，今下午照常參與大罷免宣講。（記者王榮祥攝）

    林岱樺與專程南下支援宣講的立委蔡易餘（左二）互動熱絡，左一為林媽媽。（記者王榮祥攝）

    林岱樺與專程南下支援宣講的立委蔡易餘（左二）互動熱絡，左一為林媽媽。（記者王榮祥攝）

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