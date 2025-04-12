吳政杰批楊曜抹紅下戰帖辯論 陳雙全表態不會提名葉竹林

國民黨議員吳政杰邀請立委楊曜咖啡論戰，但楊曜未現身。（記者劉禹慶攝）

2025/04/12 19:33

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖是否成立第3家航空公司，引發同為民進黨籍的立委楊曜與縣長陳光復「網內互打」，又衍生國民黨議員吳政杰與楊曜網路論戰，吳政杰下戰帖，邀請楊曜今天喝咖啡辯論，但楊曜未出席，國民黨澎湖縣黨部主委陳雙全與民眾黨籍馬公市代會副主席莊國輝則現身會場。

吳政杰本屆立委選舉曾代表國民黨挑戰楊曜，對於楊曜網路質疑其助理人選及選前赴中國，是否有接受「中資」贊助之嫌？吳政杰上火線正面對決，即日起在服務處張貼助理照片，至於去中國則是「旅遊」，他反批楊曜失格、失手、失蹤、失能，投錯票、澎湖大事不見人影、未爭取重大建設等。

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楊曜以書面回應，吳政杰以精神勝利法贏了這場政論，對於被列舉的失職事務，有則改之、無則加勉。但比較可惜的是，吳政杰議員對於助理還是保護得很好，不想公開透明。

楊曜指出，更糟的是，吳政杰用2025年的中國旅遊行，企圖混淆2023年5月去中國的事實，沒有藉此次機會抹去身上染上的紅。

到場的陳雙全則說明國民黨2026年澎湖縣長布局，依照黨章規定及黨員忠誠度，絕對不可能提名積極爭取泛藍整合、已退黨的前馬公市長葉竹林，但保留與葉竹林陣營雙方合作的空間，國民黨將積極尋覓人選。

國民黨澎湖縣黨部主委陳雙全（左），現場表態國民黨不會提名葉竹林參選下屆澎湖縣長。（記者劉禹慶攝）

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