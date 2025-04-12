賴清德：昨晚與美國關稅談判 「過程順利」

賴清德今出席國際扶輪社活動，談及美國關稅議題。（翻攝總統府影片）

2025/04/12 19:01

〔記者蘇永耀／台北報導〕賴清德總統今日出席「國際扶輪3523地區地區2025年地區年會開幕式」，針對與美國談判關稅案一事，總統說，美方將台灣跟以色列列為第一批談判國家，台美雙邊已經在昨晚就關稅議題進行談判，「過程順利」。他再度強調到台灣加一，台灣加美國的新布局。我們要跨過太平洋，要跟美國合作，就是「東拓」，跟美國進一步的經貿合作，讓台灣有機會立足台灣，布局全球，行銷全世界。

賴清德今日出席地區年會，現場先播放五分鐘的影片，說明政府在這次面對美國對等關稅的作為，接下來並以「全球經貿變化的台灣新布局」為題發表演說。他表示，國際情勢的快速發展。我們大概沒有想到川普總統會在這麼快的時間內，提出對等關稅政策，衝擊了台灣，當然也影響了全世界。另外是集權、威權主義也持續的集結擴張，這在地緣政治或世界的和平穩定上面，都是一大挑戰。再來我們也面臨淨零轉型，又或者是數位轉型的挑戰。

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總統說，美國對等關稅政策當然對全球經貿產生重大變化，但過去半個多世紀，台灣歷經兩次能源危機，也經歷過亞洲金融風暴、全球金融海嘯，甚至經歷 COVID-19 疫情的衝擊。特別在 疫情期間，國際社會對台灣經濟成長率的評比，認為我們會下降四點多，結果事實證明，我們不僅將衝擊降到最低，GDP 經濟成長率還正成長三點多，在蔡總統領導之下，全國大家團結合作的結果。

因此他認為，面對這一次的對等關稅，只要朝野合作，全國人民共同團結、共同來因應，我們一定可以順利的度過難關。當然我們也不能夠掉以輕心，那我們必須要嚴謹面對，步步為營，才能夠降低衝擊。

外銷美國只佔出口23.4%

賴清德認為，台灣外銷一年大概4千多億美金，我們銷往美國其實只佔23.4%。換句話說，76%的商品是銷往美國以外的地區。所以，大家固然要面對美國對等關稅的衝擊，但是我們不用太恐慌，台灣的經濟產業的韌性已經存在。我們希望跟美國合作，他在第一時間也發表了，我們不會採取報復性關稅，只要符合國家利益，企業界承諾對美國的投資也不會影響改變。我們希望，能夠藉由跟美國產業的合作，提升台灣產業在全球供應鏈的地位，讓台灣能夠升級轉型，經濟能夠更加發展。

擴大對美採購 解決高科技出口管制

總統並提及，美方將台灣跟以色列列為第一批談判國家，台美雙邊已經在昨晚就關稅議題進行談判，「過程順利」。他並說，我們談判小組已經成立，另將擴大對美採購，降低貿易逆差，擴大對美投資，深化台美產業及經貿合作，積極解決存在多年的非關稅貿易障礙，同時也解決美國關切多年的高科技產品出口管制和低價傾銷的洗產地的問題。

賴總統強調，接下去，是政府對產業界支持計劃。首先，我們特別要優先照顧傳統產業及中小微型企業，必須要給予他們及時且必要的支持和協助，那未來也會針對各個產業不同影響與特殊性給予支持，並協助創新升級轉型。那其中中小微型企業，我們早在川普總統提出對等關稅之前，行政院就已經編列預算116億元，要多元振興中小微型企業的發展計劃，其中包括數位轉型、淨零轉型，還有包括幫中小微型企業找商機、找市場。

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