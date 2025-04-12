羅智強喊「糧草告急」 罷團籲先交代政治獻金流向

國民黨立委羅智強。（取自羅智強臉書）

2025/04/12 18:23

〔記者何玉華／台北報導〕國民黨立委羅智強撐「糧草告急」要抵押房產，「大安強強滾-罷免羅智強」的公民團體發言人卡謬表示，若羅智強真心要為反罷免而戰，最基本的誠信應向社會交代清楚，當年的政治獻金支出明細及流向。

卡謬指出，羅智強2024年3月的財產申報資料顯示，他名下在台灣銀行、郵局、富邦、中信等多家金融機構共持有逾1247萬元存款，這樣的資產水平，與他在臉書聲淚俱下所訴的「財務壓力沉重」完全不符。當政治人物選擇用情緒操作包裝金流真相，選民有權要求更高標準的誠實與說明。

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卡謬表示，羅智強於2022年宣布參選桃園市長時，也曾高喊「缺糧草」募款，短短5天募得1400萬元，但在他退出選戰後，這筆捐款竟在短時間內用完，還傳出高達近千萬元流向同一家公關公司，羅智強至今未說明相關合約內容、標的、效益，也未清楚交代帳目，嚴重違反政治誠信。

卡謬也提到，羅智強作為國民黨立委，完全可以透過黨設立的政治獻金專戶，指定用途合法募款，反倒是發起罷免的公民團體才真正無法設立專戶；但羅智強選擇以「小強出版社」出版書籍之名募款，自行運作金流、規避監督，形同將政治行為轉化為私人營利，刻意閃躲《政治獻金法》的規範。

罷團批評羅智強的做法嚴重違反政治金流應有的透明性，也再次印證羅智強慣於顛倒是非、混淆視聽的政治手法；卡謬表示，若羅智強真心要為反罷免而戰，最基本的誠信應是向社會交代2022年1400萬政治獻金詳細支出明細，尤其是近千萬流向單一公關公司的疑雲。

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