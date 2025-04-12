罷免藍委洪孟楷 經民連揪林秉宥、李宇翔林口宣講究責

「經濟民主連合」到新北市林口區舉行藍委洪孟楷究責會，邀請新北市議員李宇翔（圖）助講。（記者黃子暘攝）

2025/04/12 18:29

〔記者黃子暘／新北報導〕全國大罷免藍委力拚第二階連署收件，「經濟民主連合」今（12）日到新北市林口區舉行國民黨立法洪孟楷究責會，邀請新北市議員林秉宥、李宇翔、人權工作者李明哲等人宣講，細數國民黨、民眾黨國會濫權行為，斥責有國民黨等力推利於中共介入台灣政治的「中配六改四」等法案，台灣哪還需要敵人？

經民連智庫研究員陳思妤、黃承瀚指出，洪孟楷在立法院不適任言行包括配合藍白在國會濫權，支持「立院職權行使法」、藐視國會罪等一系列違憲的國會濫權法案，並且參與刪減國防民生預算，造成各部會施政困難，洪孟楷刪減大筆體育預算後去「沾光」台灣隊奪WBC經典賽門票，遭球迷批評；洪孟楷還推動離譜法案，包括不合理修高罷免門檻的「公職人員選舉罷免法」為藍白亂台鋪路，提案或參與推動修正「環島高速鐵路建設特別條例」、「國道六號東延花蓮建設特別條例」、「財政收支劃分法」等修法，未考慮財政健全，強推不合理重大建設。

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林秉宥說，國民黨想修財劃法，卻不是支持新北市府一年新北可增600多億元的版本，而是支持新北一年增加374億元版本，民眾相信民代會為地方爭取更多預算以便建設，藍委卻是支持讓新北增幅六都最低的版本，還在國會亂刪預算、做表決機器，大罷免是改變錯誤選擇的最好、最後機會，新北市立委第一選區是全國第二階段連署門檻最高的選區，相信鄉親會做出有智慧的選擇。

李宇翔說，藍白在國會聯手凍刪國安、教育預算，新北市有國中教師向他反映，該校每年代表新北市參加原住民語言朗讀比賽，原住民族委員會年年補助該校10多萬，新北市府補助1萬多元，補助孩子移地訓練的食宿，豈料今年原民會原要補助15萬元被刪減至3萬元，光選手住宿費都不夠付，教師只好挨家挨戶拉贊助，難道人民選出民代是為了砍預算懲罰人民嗎？新北第一選區連署書份數已經收集超過3萬件，每一張都代表對洪孟楷的不信任，「人民才是民代的頭家」，希望最後2週大家努力再衝3000份。

「罷洪！刻不容楷」志工指出，希望藉由究責會使大眾了解洪孟楷在國會的言行，上週末已經收集約3萬1000份，加上這週收件量，預計有望衝破3萬5000份，但洪孟楷罷免案第2階段最低門檻是3萬8000份，罷團設定安全目標為5萬份，志工均持續在各區拚收件。

洪孟楷回應，罷團推動罷免過程中，屬公民權利的行為他都給予一定的尊重，但「惡罷」高度民意支持的立委，以謠言、抹黑攻擊，只會造成社會對立，讓政府躲在大惡罷黑布下規避責任；呼籲罷團檢驗藍綠標準一致，在野黨國會通過的法案，許多都是民進黨在野時的主張，尤其財劃法修法喊了25年，現在通過為新北爭取一年374億經費都將用在民生建設，新北綠委自己不提案，三讀後反來檢討藍委爭取太少。

洪孟楷說，所有關於在野黨刪預算的抹黑，已在部會首長國會答詢「都增加」後不攻自破，至今不見有民眾說自己沒領到任何津貼，行政院各部會到現在還不送解凍，只顧鬥爭不顧民生，請民團要把帳算在民進黨政府頭上；他表示，無差別罷免在野立委，針對性強烈且正當性不足，大談反共的民進黨才最想「一黨專制」，反共就要先反「台灣綠色共產黨」，他會秉持職責問政、監督、爭取選民認同，用正向態度迎戰惡意攻擊跟挑戰。

新北市議員林秉宥助講。（記者黃子暘攝）

「經濟民主連合」到新北市林口區舉行藍委洪孟楷究責會。（記者黃子暘攝）

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