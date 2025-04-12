關稅戰點火 朱立倫示警：還有匯率戰、美債利率恐變0

國民黨主席朱立倫（右4）出席「還錢於民」政策說明會桃園市蘆竹場。（記者周敏鴻攝）

2025/04/12 18:21

〔記者周敏鴻／桃園報導〕國民黨主席朱立倫下午出席「還錢於民」政策說明會桃園市蘆竹場，談及美國關稅戰時，他強調，日本、新加坡等國都將關稅戰都當成國難，而關稅戰對台灣產業衝擊也可說是「國難當頭」，只有賴清德總統與民進黨，沒將美國關稅戰當成國難，還堅持推動大罷免，似乎「只要罷免國民黨，關稅、經濟問題都不重要，兩岸會不會打仗也不重要了」。

朱立倫下午前往蘆竹區上興公園，出席政策說明會，同時為面臨罷免危機的黨籍立委牛煦庭站台，他說，國民黨立委都是為台灣，而民進黨則每天在搞政治鬥爭，希望與國民黨站在一起的民眾，要勇敢站出來，大聲喊出「我們不同意大罷免」。

請繼續往下閱讀...

朱立倫還預言「除了關稅戰外，匯率戰也要開始了」，他說，美國要求新台幣要升值10%到20%，屆時台灣產業的價格就會比別人貴，沒有競爭力，「出口就完蛋了」；台灣的外匯存底5781億元，其中92%左右是買美國公債，若美國要將短期公債變成長期、利率變成零，甚至要求台灣付保管費，對我國的衝擊將非常大。

朱立倫說，面對美國關稅站，賴清德要組「投資美國隊」、要組「購買美國隊」，難道賴沒想清楚，我們是台灣隊、我們是中華民國，賴要顧的應該是我們才對。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法