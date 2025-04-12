議員張嘉玲邀「鷹爸」徐柏岳 中和開講罷藍委

議員張嘉玲（右二）邀鷹爸徐柏岳（右）及陳世杰、張宇韶，假日街頭開講爭取支持罷免。（記者翁聿煌攝）

2025/04/12 17:59

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市公民團體雙和罷團推動罷免藍委林德福和張智倫，連署時期進入最後倒數階段，民進黨議員張嘉玲連日密集巡迴中和區重要交通及人潮聚集地開設「行動民主連署站」，今再邀請名嘴「鷹爸」徐柏岳、導演陳世杰和張宇韶老師，在週末街頭演講爭取支持。

張嘉玲說，她連日在中和地區開設「行動民主連署站」，獲得許多民眾支持，但也遇到不少民眾反對罷免，對連署志工表達激烈言詞，但她認為台灣是民主國家，任何人都有權利表達自己的立場和意願，所以對反對者表示尊重，她還是要呼籲贊成罷免者趕快站出來，在4月23日的最後連署時間，一起出來盡一分心力。

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「鷹爸」徐柏岳說，他因為站出來支持罷免不適任立委，最後不斷被網路霸凌，甚至恐嚇他家人，但他覺得對的事就要堅持到底，挺身而出支持罷免，陳世杰表示，張智倫的父親張慶忠當初就是引發太陽花運動的爭議人物，如今張智倫是富二代，在立法院跟隨傅崐萁癱瘓政府，一定要罷免。

張宇韶指出，雙和是藍大於綠的地方，但是他住在台北市大安區，一樣面對藍大於綠的狀況，但是還是順利推動罷免羅智強，誠如董事長曹興誠所言，台灣的藍綠新政治，「是藍就應反共，是綠就該保台」，這是台灣民眾的最大公約數。

議員張嘉玲（中）邀鷹爸徐柏岳（右四）、陳世杰（右三）、張宇韶（右二）中和假日街頭開講爭取支持罷免。（記者翁聿煌攝）

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