北漂族被強遷戶籍還要吞罰單 曾獻瑩批北市府不願了解真實處境

戶籍掛在租屋處的租客們，退租後須儘快找到新戶籍地辦理遷入登記，逾期將面臨3百元至9百元罰鍰。（示意圖，資料照）

2025/04/12 17:49

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市有許多「北漂」租屋族，如戶籍掛在租屋處的租客們，退租後必須儘快找到新戶籍地辦理遷入登記，逾期將受罰。北市議員曾獻瑩指出，過去5年這類強遷戶籍案件北市共裁罰3017件；他批市府未協助房客溝通，結果就是「房東不准，房客無奈接受，戶政單位開罰了事」，市府不願了解租屋族真實處境。

民政局表示，未來會加強政策溝通指引，落實「人籍合一」。

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曾獻瑩指出，近日接獲C小姐陳情，換屋過程中戶籍遷出，新房東堅決不給設籍，她一家三口戶籍只能暫掛戶所，而她到戶所辦理業務時就被告知，可能因「逾期未辦遷入登記」遭罰款最高900元，但根本不是有意違法，而是「無處可遷」。

根據《戶籍法》，未依限期辦理遷徙登記者，經催告後仍未完成者，將處以300至900元罰鍰；曾獻瑩指出，2020年至2024年間，針對這類被強制遷出戶籍到戶所民眾，台北市共裁罰3017件。

他說，直至去年底，全市戶籍暫掛戶政事務所多達1萬6818人，每區皆有破千件，許多房東擔心租客設籍後被國稅局查稅，或導致房屋稅變成非自用住宅、所得納入租金收入後導致補貼被取消等因素，因而拒絕租客，導致租客陷入制度夾縫，儘管內政部多次強調房東不得拒絕房客設籍，但實務上仍常見房東以提高租金或其他方式阻撓，市府應正視此現象背後結構性問題，非單以裁罰處理。

北市民政局指出，戶籍法規屬中央法令權管，全國一體適用，租客有居住事實但房東不同意遷入戶籍時，可檢具身分證、居住證明無件，直接向遷入地所申請遷入登記；針對民眾「無處可遷」遭罰，民政局強調是依法行政，不過如果非長期置之不理，情節輕微者也可免罰。市府也將加強相關政策溝通指引，增加租客設籍可能性，落實人籍合一制度。

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