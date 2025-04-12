民進黨竹市「人民是頭家」宣講 林志潔籲罷免鄭正鈐、高虹安

新竹雙罷宣講，陽明交大法律學者林志潔說大罷免是出於愛不是恨，新竹雙罷距目標份數還差1萬，請大家一定加把勁簽連署，沒有二階就沒有三階投票。（記者洪美秀攝）

2025/04/12 17:31

〔記者洪美秀／新竹報導〕民進黨中央今天在新竹市指澤宮舉行「人民是頭家」宣講活動，也藉此宣傳新竹市雙罷免（高虹安、鄭正鈐），曾代表民進黨參選新竹市立委的陽明交通大學科法學院特聘教授林志潔也痛批，國民黨立委鄭正鈐凍結科學園區預算、刪除她學生的租屋補助，甚至在重要的關稅戰裡，要台灣站在中共這邊。

林志潔強調，她並非選輸翻桌，而是觀察許久，為了台灣不要變成中共極權的一部分以及台灣永續、民主永存，呼籲大家一起簽下罷免連署，一起罷免鄭正鈐、涉貪停職的新竹市長高虹安。

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林志潔也說，這次大罷免不是因為恨或是選輸翻桌，而是基於愛，她舉例之前有支持者在病床打給她說要簽罷免書，當她到病床收到連署書時，感動落淚，因為這是基於對台灣對新竹的愛，因此她也呼籲市民大罷免不是輸不起，而是對中共極權的反對。

她也說，鄭正鈐只是傅崐萁的傅隨組織，完全沒有為新竹市爭取什麼，藍白不僅通過違憲的國會擴權法案，也讓憲法法庭癱瘓，如今更亂砍預算，亂通過法案，這樣的立委不把他罷下來嗎？

她也說，高虹安也因貪污被判刑現在停職，結果不僅代理代理市長出席活動擺拍，更讓竹市連續2年的施政滿意度都是倒數，這樣的市長大家還不罷掉嗎？

林志潔也說，很多人都問為何只有新竹沒有公佈新竹雙罷免的連署份數，她要告訴大家，新竹雙罷沒有不好，但大家不能鬆懈也不要滿足，因為現在距離目標還差1萬份，她要大家繼續努力，一人拉10份及100份，一起完成目標連署數，更號召大家沒有二階就沒有三階，呼籲大家一起來簽二階，才有三階的罷免同意投票。

新竹雙罷宣講，陽明交大法律學者林志潔說大罷免是出於愛不是恨，新竹雙罷距目標份數還差1萬，請大家一定加把勁簽連署，沒有二階就沒有三階投票。（記者洪美秀攝）

新竹雙罷宣講，陽明交大法律學者林志潔說大罷免是出於愛不是恨，新竹雙罷距目標份數還差1萬，請大家一定加把勁簽連署，沒有二階就沒有三階投票。（記者洪美秀攝）

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