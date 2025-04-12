印太智庫大阪世博外辦「台灣祭」 展現台灣國際參與

印太戰略智庫與黑熊學院、486團購舉辦的「台灣祭（台湾祭り）」今天在大阪車站前廣場開幕。（印太戰略智庫提供）

2025/04/12 17:19

〔記者吳哲宇／台北報導〕資深媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫先生所主辦的「台灣祭（台湾祭り）」今（12日）在大阪車站前廣場盛大開幕，為台灣在2025大阪萬國博覽會正式亮相暖身，向世界展現台灣的國際參與。

「黑熊學院」和「486團購」也赴日本，與在地「大阪民宿關西之旅」、「日本台灣後援會」在活動現場設置攤位，陳列主題小物，發送紀念品，藉由小遊戲的方式，和日本民眾深度互動。

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獨立音樂人呂輝格、Cliff、Agif Ro也會在現場演唱台灣歌曲，展現台灣民間豐沛的動員力量，一同宣揚「民主台灣」以及「民主同盟」的信念。「台灣祭」成功引起現場日本民眾的關注和好奇，有日本民眾大呼，「活動深具意義、更加體認到台灣的重要性」。

全球超過150個國家的參展者，將齊聚4月13日開幕的大阪萬國博覽，預計將吸引超過2800萬人次的參觀人潮，雖然在萬博館內，台灣無法以「台灣館」的正式名稱參與，但台灣並沒有被打倒。矢板明夫表示，台灣節活動全由民間自願發起，本著「台灣不缺席」的初心，經過數個月籌備，克服困難，終於有機會向世界傳達台灣的國際存在感，此次活動希望進一步推升台日友好，加強台日雙方民間交流，好讓全球好友透過萬博會，更加認識台灣，也想去台灣走走。

「台灣祭」獲得日本各方台僑團體組織支持與響應，其中總統府國策顧問、日本台灣後援會會長陳天隆先生、印太戰略智庫特別顧問、開南大學董事會主秘陳文甲博士等多人皆親自到場支持與聲援，現場設置台灣意象的燈籠和大型面板，共分一樓和B1各個台灣特色攤位，是一場大阪萬博會期間的「台灣文化盛宴」。

日本民眾興奮參與台灣節活動。（印太戰略智庫提供）

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