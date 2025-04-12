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    拉圍觀大哥填罷免綠委連署書 突冒一句話讓小草主播傻眼了

    國民黨大量投入人力替罷免士林、北投區立委吳思瑤團體站台。（資料照）

    國民黨大量投入人力替罷免士林、北投區立委吳思瑤團體站台。（資料照）

    2025/04/12 17:00

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕因應大罷免潮，國民黨、民眾黨紛紛反制。國民黨大量投入人力替罷免士林、北投區立委吳思瑤團體站台；也有不少民眾黨支持者成為志工，協助收取連署書。一名支持民眾黨的YouTube直播主今天直播時發生小插曲，當時她拉來路邊一位大哥幫忙填寫連署書，填地址時大哥突然講一句：「我新北市的。」讓她當場傻眼喊：「欸？」

    YouTube直播主「DearNaNa」今天到北投自強市場的罷免吳思瑤連署站宣傳，過程中她拉了一位佇足圍觀的大哥幫忙填寫連署書，耐心引導他一步一步填寫，結果填到地址欄位時，大哥突然說：「我新北市的。」「DearNaNa」愣了1秒後「欸！」了一聲，連忙告訴他，戶籍不在士林、北投的人無法罷免。

    這段影片被轉Threads，網友紛紛留言笑稱：「我懷疑阿北是反串的但我沒證據」、「這一看就是沒搞過罷免運動」、「見到路人第一句當然是問戶籍地」、「好傻喔 怎麼會在自強市場 吳思瑤地盤」、「哪來的底氣在士林北投罷免吳思瑤，沒去打聽看看嗎？」、「小細節讓我堅信絕對不能讓民眾黨執政。

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