台美展開關稅貿易談判 農業部：絕對確保農民權益

農民擔憂若美國農產品0關稅輸入，可能影響國內稻農生計。（資料照）

2025/04/12 16:58

〔記者楊媛婷／台北報導〕美國宣布對等關稅，台灣除半導體以外產品被課32%關稅，日前又指出除中國被課145%關稅，其他國則有10%關稅90天緩降期，我國目前正以0關稅為基礎對美談判，外界擔憂美國農產品關稅調降，可能影響台灣農民權益，農業部今（12日）表示，絕對會確保農民權益。

美國是台灣農產品出口最大市場，去年出口產值達8.8億美元，主要外銷品項為蘭花、吳郭魚、魷魚、茶葉、毛豆等產品，我國去年自美國進口的農產品產值為36.9億美元，主要進口品項為黃小玉等大宗物資，還有牛肉等畜產品，以及蘋果、葡萄等水果。

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有部分農民擔憂若美國農產品0關稅輸入，尤其美國稻米若0關稅且無配額限制輸入，可能影響國內稻農生計。

農業部對此再度重申表示，農業與其他產業性質不同，兼負著國內糧食安全的責任，絕對會秉持維護產業競爭力、穩定永續發展、確保農民權益三大原則，這是農業部的責任及義務，並強調近年來推動綠色環境給付、鼓勵轉作雜糧、糧食產業升級計劃等，都是在推動台灣農業的永續發展，並提升國內的糧食安全，未來的政策方向也將如此，不會改變。

米穀公會全聯會榮譽理事長李榮福則表示，台灣實施稻米進口配額限制，是遵守WTO規範，該配額限制並非僅針對美國，對其他國家也都是統一標準，也指出美國米在配額內早就是0關稅，台灣米口感好競爭力強，加上有公糧價格保底，認為稻農不用恐慌。

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