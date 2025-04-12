捷報！罷免丁學忠2階破2萬 罷團籲雲林鄉親「團結催落去」

公民團體「雲林拔釘 罷免丁學忠」宣布2階連署書已達2萬份。（擷取雲林拔釘 罷免丁學忠臉書專頁）

2025/04/12 16:35

〔記者李文德／雲林報導〕公民團體「雲林拔釘 罷免丁學忠」3月8日開始進行2階連署，今（12日）罷團公布，收件數已達2萬份，達成率為72.7%，呼籲雲林鄉親「團結催落去」。

「雲林拔釘」團體，目標罷免雲林第一選區（海線）國民黨立委丁學忠，罷團3月8日開始進行第2階段連署書收件，收件門檻為2萬7501份，安全門檻為3萬5000份，至今罷團志工不分平、假日，都會到海線設攤，讓民眾簽署罷免連署書。

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罷團今宣布捷報，二階連署書收件已達2萬份，收件進度為72.7%，距離需收件門檻尚缺7501份。此消息一出，也讓不少投入罷免連署的志工們開心地說「精神都來了！」「又吃了一帖大補丸」。

罷團發言人露西歸表示，由3月8日至27日共19天達到收件1萬份，而此次達到2萬份收件也大約花費2個多禮拜，平均收件速度差不多，目前距離4月30日的造冊日僅剩19天，統計每天大約還需要500位的連署書。

罷團表示，罷免丁學忠的連署出攤在雲林各鄉鎮遍地開花，固定連署站點在全台也超過10處，還有「拔釘小蜜蜂」到府收件、行動連署車也各鄉鎮跑透透，只要願意連署，連署十分容易，呼籲雲林鄉親們團結站出來。

罷團指出，外縣市雲林遊子也踴躍連署中，位在新北地區的雲林遊子眾多，連署的情況最為熱烈，雲林拔釘將在雙北安排多場快閃或出攤收件，收集更多二階連署書；13日上午在三重區大同公園內遮雨棚快閃收件，下午在台北市北平東路及紹興北路口出攤，19日也將於凱達格蘭大道的反共遊行中出攤收件。

罷團指出，目前礙於在地勢力，尚有支持罷免的民眾正觀望進入第3階段後才投票，也呼籲民眾「2階要通過，才有第3階」，2階若不過，不適任藍委就是無敵星星，最後衝刺階段希望更多雲林鄉親勇敢站出來，讓二階連署罷免成功達標。

針對第2階段已收件達到2萬份，立委丁學忠表示，一切罷免行為都予以尊重，目前仍依照自己的步調為雲林海線爭取地方建設經費，但也已經做好罷免行動將進入第3階段的心理準備，屆時將會有行動反「惡罷」。

罷團不分平假日在雲林第一選區（海線）鄉鎮設攤連署。（記者李文德攝）

罷團不分平假日在雲林第一選區（海線）鄉鎮設攤連署。（記者李文德攝）

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