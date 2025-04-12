財務告急！2階達標 羅智強：妻子下週抵押房子籌措500萬元

國民黨立委羅智強。（取自羅智強臉書）

2025/04/12 16:14

〔記者劉宛琳／台北報導〕罷團宣布國民黨立委羅智強第2階段連署達標，羅智強今受訪表示，在這場不義的惡罷之戰裡，他所遇到的第一道難關就是糧草告急，妻子為了幫他度過難關，決定下週至銀行抵押房產，籌措500萬元，感謝妻子支撐這場大惡罷的選戰。

羅智強說，從今年一月開始，他就把這場罷免當成第3階段投票的規格來應對。走街拜訪、發感謝信、宣傳說明、舉辦活動，一路走到現在，早已投入龐大資源，財務壓力沉重。

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羅智強表示，罷免團體正式宣布他的第2階段連署達標，這代表真正的「熱戰」即將開打，經費也將迅速燒光。妻子看在眼裡，一直都沒多說什麼，昨天晚上卻靜靜地對他說，「把房子拿去抵押吧」、「先撐過罷免再說，這場仗，你一定要贏。」幫他撐起這場沒有退路的戰役。

羅智強說，不只是他，所有在野立委都一樣，這場罷免，是小蝦米對抗大鯨魚的不對等戰爭。執政者挾著國家資源，發動一場又一場政治清算式的惡意罷免，光是一場罷免，就要花掉超過12億元的納稅錢，綠媒、網軍、文宣全面出動，經費動輒數十億、甚至上百億。

羅智強說，但面對罷免戰時，在野立委卻不能設立政治獻金專戶、無法對外募款，只能靠自己苦撐、苦扛，這就是這個體制下最不公平的現實。執政者的盤算很清楚，就是要用資源的碾壓，把在野力量一一清除。

羅智強正告那些想靠資源懸殊殲滅異己的執政者，他絕不屈服，會以高於選戰的規格，堂堂正正地打一場反惡罷的民主保衛戰。他要謝謝妻子的支持與體貼，即使要拿房子去抵押，也要讓他別再赤手空拳對抗金盔銀甲的政權。

羅智強強調，他會戰到底，這不只是大安區的立委保衛戰，更是整個立法院在野力量的存亡之戰。每一席在野立委的去留，都攸關台灣未來是走向民主還是獨裁，是擁有制衡，還是沉默沉淪。

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