民進黨中壢「人民是頭家」宣講 「山除薇害」阿美批牛煦庭濫砍政院性平預算

民進黨今天舉辦中壢場「人民是頭家」政策宣講活動，罷免台北市立委王鴻薇團隊「山除薇害」發言人阿美到場助講。（記者黃政嘉攝）

2025/04/12 16:18

〔記者黃政嘉／桃園報導〕民進黨今天舉辦中壢場「人民是頭家」政策宣講活動，罷免台北市立委王鴻薇團隊「山除薇害」發言人阿美到場助講，她以自身性犯罪受害者立場，批立委牛煦庭提案濫砍行政院性平業務預算，另批立委王鴻薇是薪水小偷，找不到人詢問國會擴權的影響，她邀請更多長輩出來分享支持罷免藍委原因，大家力量都非常重要，相信大罷免一定會成功。

阿美表示，她9歲約小學4年級上游泳課，被體育老師留下來，說因為划水姿勢不標準，叫她在岸邊練習，結果老師在水面下用下體磨蹭她屁股，雖然沒有「進去」，但非常不恰當，當時沒告訴任何人，後來去學校完成性平調查，去年才讓該名老師沒辦法繼續教書，她常在想，如果當時有接受完整性教育，是不是就懂得早一點提出申訴，政治跟生活息息相關，立委牛煦庭提案刪除行政院性別平等業務預算，原本列1627萬3000元，提案刪凍只剩3000元，身為性犯罪受害者，她非常不能接受。

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阿美說，過去參與太陽花學運靜坐，是她的政治啟蒙，今年大罷免應該也是很多人啟蒙、首次參與罷免連署，包括媽媽、學生、上班族投入罷免行動，無非就是想要正常的立法院，國民黨從去年到現在，竟然沒辦法聽進人民聲音，去年5月國會擴權，讓她很焦慮不知會產生什麼影響，打到王鴻薇辦公室詢問，竟然是空號，非常誇張，去服務處，鐵門也拉下來找不到人，透過臉書詢問，也被封鎖，一個月領19萬的立委，卻沒有要跟人民溝通，簡直就是薪水小偷。

阿美表示，很多長輩跟年輕人立場不一樣，包括她自己家，希望愈來愈多長輩們出來講講話，不管是在LINE或網路發聲，分享自己為什麼支持罷免，很多長輩也需要同年齡出來表態，因為他們害怕跟別人不一樣，大家力量都非常重要，網路時代，每個人都有發揮自己力量的空間，相信大罷免一定會成功。

阿美批立委牛煦庭提案濫砍行政院性平業務預算，另批立委王鴻薇是薪水小偷。（記者黃政嘉攝）

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