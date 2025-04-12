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    中四罷團稱「連署業績不理想」 小蜜蜂到府收件、綠議員設快閃站

    中四罷團「展翅廢翔」前往文心森林公園旁，協助民眾填寫二階連署書。（記者黃旭磊攝）

    中四罷團「展翅廢翔」前往文心森林公園旁，協助民眾填寫二階連署書。（記者黃旭磊攝）

    2025/04/12 16:03

    〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市西、南屯（中四）選區罷免藍委廖偉翔二階連署，距離中央選舉委員會規定月底截止期間只剩兩週，罷團稱南屯區某些里「連署業績不理想」，民進黨台中市議員何文海今天立即趕赴忠勇路保安宮斜對面，設置快閃站協助民眾填寫連署書，而中四罷團「展翅廢翔」小蜜蜂車隊也派重機到府收件。

    罷免廖偉翔二階連署累績累計收件超過28000份，由於二階門檻是32921份，罷團目標要收到5萬份連署書，僅剩兩週催件期，罷團今天下午前往南屯區文心森林公園、西屯區福壽宮設站，何文海位於文心路服務處加班服務，何文海也趕赴保安宮斜對面，拿大聲公向社區喊話催件。

    何文海說，「請選民為台灣做伙站出來罷，民主不該倒退讓我們繼續守護台灣」，而目前二階連署服務處累積收集超過4千份連署書，期望結合罷免團體收件3萬份，在期限前達到連署門檻。

    「展翅廢翔」小蜜蜂車隊從週三以來，持續由高姓隊長騎重機到府收件服務，高隊長是高雄醫學大學高材生，住高雄10年，今年搬回台中義務推動罷免行動，對罷團活動相當熱心。高隊長表示，每天平均到府收取5件連署書，多數是年輕上班族要照顧家庭，沒時間前往連署站送件，只要是西、南屯選民願意，都會騎車到府協助填寫或提供罷免諮詢服務。

    「展翅廢翔」小蜜蜂車隊在路邊收件。（記者廖耀東攝）

    「展翅廢翔」小蜜蜂車隊在路邊收件。（記者廖耀東攝）

    台中市議員何文海（圖）持大聲公為連署催件。（讀者提供）

    台中市議員何文海（圖）持大聲公為連署催件。（讀者提供）

    「展翅廢翔」小蜜蜂車隊派重機到府收取二階連署書。（罷團提供）

    「展翅廢翔」小蜜蜂車隊派重機到府收取二階連署書。（罷團提供）

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