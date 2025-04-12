民眾黨宣講「至少我們還有正義」 被質疑抄襲「台灣祭」口號惹議

民眾黨全民問政宣講台南場，被民眾發現宣傳疑刻意模仿台灣祭「至少我們還有音樂」口號，改抄襲為「至少我們還有正義」，引起民眾反彈。（圖取自台灣民眾黨臉書）

2025/04/12 15:46

〔記者王姝琇／台南報導〕民眾黨明將於台南進行全民問政宣講，卻被民眾發現宣傳疑刻意模仿台灣祭的標題「至少我們還有音樂」改為「至少我們還有正義」，引起民眾反彈紛紛留言表示，「罷免沒過的話，這些祭直接變公祭」、「如果罷免失敗的話，以後台灣祭就只有中國歌」等。

「至少我們還有音樂」這句口號究竟從何而出？「至少我們還有音樂」表達的是對音樂理念的捍衛，台灣祭主辦固定客樂團主唱島楎上週在舞台上親曝口號由來，當時更大聲疾呼大罷免，獲全場年輕人熱烈響應，如今這句口號竟民眾黨被改成宣傳標語「至少我們還有正義」！

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基進黨台南黨部主委吳依潔表示，民眾黨一邊在國會中亂砍音樂祭預算，一邊濫用台灣祭標題，想跟上時事梗、吸引年輕人注意，殊不知這樣的行為就是「褻瀆聽團仔」、「不尊重年輕人」，更是在消費台灣祭價值。如今藍白立委刪掉音樂祭預算便等同抹殺了台灣年輕人對理想的堅持。

吳依潔說，民眾黨在國會當中扮演關鍵少數角色，卻沒有做出自己的主體性，反而成為國民黨的附隨組織，辜負300多萬名投給他們政黨票的小草。現在更在國會亂刪預算變成「藍白一起爛」。尤其在黃國昌接下黨主席之後變本加厲，此次全民問政甚至與國民黨聯手合作宣講。

吳依潔強調，台南是台灣民主聖地，大灣更是永康最具台灣意識的地區，民眾黨想來這裡宣講就等著被打臉。如果真如民眾黨所言「人民要當家」，那台灣人就要更加團結起來，罷免這些在國會胡作非為的賣台立委，要求他們，把預算還給人民、把國家還給人民、把民主還給人民。

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